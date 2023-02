Auf diese schockierende Meldung haben wir umgehend reagiert, die untere Email an die Mitglieder des EU-Parlaments verschickt und diese Aktion zum Mitmachen vorbereitet.

Eine Meldung vom 17.01.2023 auf Euronews stellt klar, dass die EU im Rahmen des Ukraine-Krieges eine nukleare Eskalation für möglich hält. Um auf chemische und nukleare Notfälle vorbereitet zu sein, soll ab 2024 in Finnland eine erste strategische Reserve zur Verfügung stehen.

Nachdem Kampfmaschine Bärbock klar gestellt hat, dass wir im Krieg gegen Russland sind, vernehmen wir seitens der EU, dass sie die Gefahr einer atomaren Eskalation für möglich hält:

"Finnland hat eine 1.300 km lange Grenze mit Russland und liegt in der Nähe der baltischen Staaten, die eine Eskalation des Krieges in der Ukraine befürchten, die zum Einsatz von Atomwaffen oder zu einem nuklearen Unfall führen könnte." (Euronews)

Diese Befürchtung deckt sich mit vielen anderen Stimmen, die seit Monaten vor dieser Gefahr warnen. Doch anstatt dieser endzeitlichen Möglichkeit mit voller Kraft entgegenzuwirken, sollen die EU-Mitgliedstaaten "auf biologische, radiologische und nukleare Unfälle" vorbereitet werden.

Anscheinend fallen aus Sicht der EU Atombomben-Abwürfe genauso wie AKW-Unfälle unter "nukleare Unfälle", denn in der Meldung von Olivia Bizot wird keine spezifische Strategie für den Fall eines Atombomben-Abwurfs erwähnt. Die Autorin zeigt übrigens keine Gefühlsregung in ihrem Artikel, als wären solche Bedrohungungen das Normalste der Welt.

Auch die Gesundheitskommissarin Stella Kyriakides scheint nicht besonders beunruhigt zu sein, denn sie sagte:

"Die Reserve 'ist ein wesentliches Element unserer Arbeit zur Vorbereitung und Stärkung der Gesundheitssicherheit in der EU'."

Wir können in der Tat beruhigt sein, denn in der strategischen Reserve, die für läppische 242 Millionen Euro in Finnland eingerichet wird – aber erst 2024 einsatzbereit ist –, werden selbstverständlich die Lieblings-Produkte der EU nicht fehlen: Impfstoffe!

"Die neue Reserve wird kritische medizinische Gegenmaßnahmen wie Impfstoffe und Gegengifte umfassen, medizinische Geräte und Ausrüstungen für den Einsatz vor Ort, um einen besseren Schutz bei der Vorbereitung und bei biologischen, radiologischen und nuklearen Unfällen zu gewährleisten."



Ich kann mich des zynischen Gedankens nicht erwehren, dass die EU hier vielleicht eine einmalige Chance sieht, die in Verruf gekommenen Corona-Injektionen los zu werden und ein neues Einsatzfeld für Pandemie-Masken zu erschließen.

Doch bei Ironie können wir nicht bleiben, denn die Lage ist viel zu ernst.

Im Kontext der unsäglichen Kriegstreiberei ist es unerhört und schockierend, dass die EU solche Vorbereitungen trifft, denn dieselbe EU, die sich zum zivilen Arm der NATO degradiert hat, gießt mit Kriegsparolen und Waffenlieferungen unaufhörlich Öl in das gefährliche Feuer!

Die EU macht sich schuldig an einer potentiellen atomaren Eskalation.

Sie muss sofort damit aufhören! Denn zu einem Einsatz von Atomwaffen darf es nicht kommen und dabei spielt es keine Rolle, ob der Erstschlag von den USA – die solchen nicht mehr ausschließen – oder von Russland verübt wird. Die apokalyptischen Folgen für Europa und die Welt wären die gleichen.

Lasst uns zusammen massiven Druck auf das EU-Parlament ausüben, damit dieser Wahnsinn aufhört. Per Mail, per Telefon, auf dem Postweg.

Die nukleare Weltuntergangsuhr steht jetzt auf 90 Sekunden vor Mitternacht, wenn wir nicht jetzt reagieren, wann dann?

Tools und Anhänge für den Protest

Adressen und Telefonnummer der EU-Abgeordneten (die Daten befinden sich am Ende der jeweiligen "Visitenkarten", daher bitte runterscrollen)

Mailingliste der EU-Abgeordneten

Email-Liste der Bundestagsabgeordneten

Unten sind der Artikel von Euronews auf Englisch sowie deren nicht bearbeiteten Google-Übersetzungen ins Deutsche und Französische angehängt.

Ebenfalls angehängt ist die englische und französische Version des folgenden Mailbeispiels.

Natürlich sind eigene Mails willkommen und bestimmt die bessere Alternative.

Mailbeispiel

Sehr geehrte Damen und Herren,

in einem Artikel von Euronews am 17.01.2023 ist zu lesen:

"Finnland hat eine 1.300 km lange Grenze mit Russland und liegt in der Nähe der baltischen Staaten, die eine Eskalation des Krieges in der Ukraine befürchten, die zum Einsatz von Atomwaffen oder zu einem nuklearen Unfall führen könnte."

Viele Stimmen warnen vor einer Eskalation des Krieges in der Ukraine bis zum Einsetzen Atomwaffen und nun stellt sich heraus, dass auch die EU dieses Risiko sehr wohl sieht und Finnland darauf vorbereiten will!



Ich bin empört, denn es ist ja dieselbe EU, die als ziviler Arm der NATO agiert und die Kriegstreiberei gegen Russland schürt und damit das tödliche Risiko eines Atomschlages hinnimmt!!!

Das ist zutiefst unverantwortlich und abgrundtief menschenverachtend!

Von Ihnen, die wir gewählt haben und die in unserem Dienste stehen, erwarte ich, dass Sie Ihre Arbeit zu unserem und Ihrem Wohl erledigen und dafür sorgen, dass sofort Friedensgespräche mit Russland anberaumt werden anstatt weiterhin Waffen zu liefern und damit Öl ins Atomfeuer zu gießen!



Die Sicherheit aller und Ihrer Familien kann nur mit dem Frieden und einem respektvollen Miteinander mit Russland gewährleistet werden!

Am 24. Januar 2023 wurde die Doomsday Clock, die Weltuntergangsuhr, auf den historischen Tiefststand von 90 Sekunden vor Mitternacht eingestellt!

Benden Sie diesen Krieg! Sofort!!!



Friedliche Grüße