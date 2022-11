EMA-Datenbank – ausführliche Tabellen

Gesamtanzahl

Überblick über Gesamtzahlen nach Schwere-Kategorie

Datenstand: 2022-11-19

BioNTech AstraZeneca Moderna Janssen Novavax total Todesfälle 13.210 5.741 6.429 1.487 3 26.870 Lebensbedrohlich 18.186 9.812 7.511 1.847 15 37.371 Krankenhausaufenthalt 87.785 34.344 36.908 6.673 113 165.823 Behindernd 37.470 27.557 12.595 2.243 23 79.888 Geburtsfehler 299 142 133 5 0 579 Schwerwiegend 335.938 143.136 111.979 19.118 582 610.753 Ernste Nebenwirkungen 455.426 248.073 128.198 29.206 327 861.230 Alle Fälle mit Nebenwirkungen 1.169.705 530.959 349.971 68.585 1.447 2.120.667

Fallzahl innerhalb der Länder des europäischen Wirtschaftsraumes

BioNTech AstraZeneca Moderna Janssen Novavax Gesamt

Impf-dosen Fälle pro 1 Mio

Impf-dosen Fälle pro 1 Mio

Impf-dosen Fälle pro 1 Mio

Impf-dosen Fälle pro 1 Mio

Impf-dosen Fälle pro 1 Mio

Impf-dosen pro 1 Mio

Geimpfte Todesfälle 8.394 12,47 1.588 23,09 1.150 7,18 335 17,82 1 2,79 11.468 12,45 34,30 Lebensbedrohlich 11.788 17,51 3.720 54,09 2.506 15,65 649 34,52 15 41,92 18.678 20,27 55,86 Krankenhaus-aufenthalt 57.502 85,41 15.087 219,36 12.339 77,05 2.535 134,84 101 282,28 87.564 95,04 261,89 Behindernd 21.243 31,55 8.505 123,66 6.031 37,66 1.237 65,80 23 64,28 37.039 40,20 110,78 Ernste Nebenwirkungen 256.673 381,25 70.627 1026,88 43.720 273,01 17.916 952,97 292 816,11 389.228 422,47 1164,10 Alle Fälle mit Nebenwirkungen 969.862 1440,60 326.482 4746,87 264.034 1648,75 57.219 3043,53 1.407 3932,41 1.619.004 1757,28 4842,10 Verimpfte Dosen (6 Wochen rückgerechnet) 673.232.451 68.778.353 160.141.711 18.800.236 357.796 921.310.547 Geimpfte Personen (6 Wochen rückgerechnet) 334.359.571

Gesamtzahlen nach Altersgruppe und Schwere-Kategorie

0 - 1 Monat

BioNTech AstraZeneca Moderna Janssen Novavax gesamt Todesfälle 17 6 5 2 0 30 Lebensbedrohlich 13 2 0 2 0 17 Krankenhausaufenthalt 41 20 11 2 0 74 Behindernd 11 8 2 2 0 23 Ernste Nebenwirkungen 127 112 35 7 0 281 Alle Fälle mit Nebenwirkungen 366 306 108 16 0 796

2 Monate - 2 Jahre

BioNTech AstraZeneca Moderna Janssen Novavax gesamt Todesfälle 5 2 2 1 0 10 Lebensbedrohlich 8 2 1 0 0 11 Krankenhausaufenthalt 42 16 21 2 0 81 Behindernd 15 16 3 0 0 34 Ernste Nebenwirkungen 236 214 56 6 0 512 Alle Fälle mit Nebenwirkungen 668 336 169 55 0 1.228

3 - 11 Jahre

BioNTech AstraZeneca Moderna Janssen Novavax gesamt Todesfälle 33 0 3 0 0 36 Lebensbedrohlich 51 2 1 0 0 54 Krankenhausaufenthalt 576 14 55 0 0 645 Behindernd 68 10 2 0 0 80 Ernste Nebenwirkungen 2.127 196 126 0 0 2.449 Alle Fälle mit Nebenwirkungen 4.873 285 169 6 0 5.333

12 - 17 Jahre

BioNTech AstraZeneca Moderna Janssen Novavax gesamt Todesfälle 133 3 27 4 0 167 Lebensbedrohlich 506 1 41 2 0 550 Krankenhausaufenthalt 4.700 26 385 8 0 5.119 Behindernd 624 27 54 2 0 707 Ernste Nebenwirkungen 15.986 199 887 58 1 17.131 Alle Fälle mit Nebenwirkungen 30.429 309 2.353 118 1 33.210

18 - 64 Jahre

BioNTech AstraZeneca Moderna Janssen Novavax gesamt Todesfälle 2.726 2.530 1.761 650 2 7.669 Lebensbedrohlich 11.065 6.607 4.714 1.420 12 23.818 Krankenhausaufenthalt 52.382 22.579 21.580 4.919 98 101.558 Behindernd 27.254 20.137 9.421 1.932 21 58.765 Ernste Nebenwirkungen 312.319 178.919 87.623 23.615 277 602.753 Alle Fälle mit Nebenwirkungen 889.656 414.018 275.578 58.907 1.265 1.639.424

65 - 85 Jahre

BioNTech AstraZeneca Moderna Janssen Novavax gesamt Todesfälle 5.432 2.164 3.030 493 0 11.119 Lebensbedrohlich 4.529 2.237 2.254 355 3 9.378 Krankenhausaufenthalt 20.645 8.677 11.394 1.257 9 41.982 Behindernd 6.052 4.327 2.222 213 1 12.815 Ernste Nebenwirkungen 75.994 45.341 27.291 3.206 23 151.855 Alle Fälle mit Nebenwirkungen 146.630 76.510 50.195 4.290 89 277.714

Älter als 85 Jahre

BioNTech AstraZeneca Moderna Janssen Novavax gesamt Todesfälle 3.882 580 1.341 102 0 5.905 Lebensbedrohlich 1.054 196 292 26 0 1.568 Krankenhausaufenthalt 5.062 783 2.116 134 2 8.097 Behindernd 822 233 237 18 1 1.311 Ernste Nebenwirkungen 15.168 2.479 4.525 350 4 22.526 Alle Fälle mit Nebenwirkungen 25.570 3.102 6.057 395 5 35.129

Nicht alle Fälle enthalten eine Altersangabe, weswegen die Summe der altersaufgeschlüsselten Fälle kleiner als die Gesamtzahl der Fälle ist.

Häufigste Todesursachen

Fallanzahlen der als tödlich markierten Einzelreaktionen. Fälle können mehrere als tödlich markierte Reaktionen enthalten, daher entspricht die Summe nicht der Gesamttodesfälle.

Reaktion BioNTech AstraZeneca Moderna Janssen gesamt COVID-19 1.028 346 678 149 2.201 Atemnot 832 563 535 206 2.136 Herzstillstand 806 262 454 65 1.587 Fieber 628 392 320 157 1.497 Plötzlicher Tod 754 213 177 21 1.165 Myokardinfarkt 565 217 227 85 1.094 Pulmonale Embolie 505 347 156 81 1.089 Schlaganfall 365 226 157 66 814 Pneumonie 422 122 191 32 767 Kardio-respiratorischer Stillstand 497 74 171 23 765 Zerebrale Blutung 331 224 105 40 700 COVID-19-Pneumonie 322 94 189 65 670 Thrombose 182 215 76 107 580 Kardiales Versagen 399 64 92 14 569 Akuter Myokardinfarkt 251 138 82 27 498 Bewusstseinsverlust 256 98 105 34 493 Atemstillstand 257 58 137 25 477 Thrombozytopenie 102 267 44 44 457 Allgemeine Verschlechterung des Gesundheitszustandes 267 25 132 17 441 Sepsis 164 87 109 20 380 Syndrom der multiplen Organdysfunktion 182 64 64 19 329 SARS-CoV-2-Test positiv 87 23 157 52 319 Akutes respiratorisches Versagen 107 38 134 39 318 Plötzlicher Herztod 97 180 30 7 314 Sauerstoffsättigung vermindert 180 59 39 20 298 Abdominaler Schmerz 106 110 49 28 293 Myokarditis 186 21 66 16 289 Synkope 118 54 100 15 287

Häufigste Reaktionen

Fälle können mehrere Reaktionen enthalten, daher entspricht die Summe nicht der Gesamtfälle.

Reaktion BioNTech AstraZeneca Moderna Janssen Novavax gesamt Kopfschmerzen 232.427 200.095 84.025 19.880 374 536.801 Fieber 159.155 181.007 80.282 16.743 195 437.382 Müdigkeit 197.744 117.923 71.075 15.177 333 402.252 Myalgie 147.732 105.023 57.208 13.256 195 323.414 Schüttelfrost 103.326 124.601 56.034 13.429 166 297.556 Übelkeit 102.473 76.740 42.303 7.949 150 229.615 Unwohlsein 108.285 55.442 46.731 11.739 139 222.336 Arthralgie 94.028 70.172 33.953 7.070 96 205.319 COVID-19 112.139 26.205 12.730 11.071 24 162.169 Schmerzen an der Injektionsstelle 75.057 30.884 38.188 6.308 155 150.592 Schwindel 75.056 43.591 24.613 4.532 180 147.972 Versagen der Impfung 97.865 23.681 7.025 11.880 5 140.456 Schmerzen in den Extremitäten 65.218 39.112 21.024 3.260 117 128.731 Schmerzen an der Impfstelle 66.783 22.402 18.841 1.231 36 109.293 Lymphadenopathie 68.568 8.720 19.154 837 76 97.355 Schmerzen 42.629 29.943 15.441 1.963 43 90.019 Entkräftung 49.123 23.560 13.590 2.815 74 89.162 Atemnot 48.559 17.977 16.485 2.628 81 85.730 Grippeähnliche Erkrankung 25.831 32.777 9.675 1.152 42 69.477 Erbrechen 30.315 22.940 12.527 1.561 36 67.379 Parästhesie 39.360 15.403 9.447 2.156 100 66.466 Diarrhöe 33.197 16.743 8.799 1.259 30 60.028 Ausschlag 30.591 11.128 11.945 1.186 104 54.954 Schmerzen in der Brust 30.450 10.044 10.180 1.427 50 52.151 Gliederschmerzen 23.261 11.176 9.454 2.055 136 46.082 Schwellung an der Injektionsstelle 19.278 7.253 16.827 1.392 66 44.816 Herzklopfen 24.926 9.610 7.456 851 50 42.893 Starke Menstruationsblutung 30.404 4.703 6.123 1.065 17 42.312

Reaktionsgruppen von als tödlich markierten Reaktionen

Angegeben ist die Zahl der Fälle, die mindestens eine der zugehörigen Reaktionen enthalten.

Reaktionsgruppe BioNTech AstraZeneca Moderna Janssen gesamt Andere Herzkrankheit 2.307 722 963 160 4.152 Atemnot 1.541 751 921 276 3.490 COVID-19 1.371 443 786 244 2.844 Grippeähnliche Erkrankung 844 516 433 188 1.981 Koronare Herzkrankheit 1.008 482 363 122 1.975 Schlaganfall 831 446 283 114 1.674 Hämorrhagie 787 478 308 91 1.665 Thrombose 450 696 171 200 1.517 Unerwarteter Tod 790 242 189 37 1.258 Embolie 554 380 167 91 1.192 Pneumonie 618 187 271 45 1.121 Herz-Kreislauf-Störung 448 215 229 63 955 Bewusstseinsverlust 435 175 220 54 884 Störung der Blutgerinnung 239 375 95 76 785 Lungenerkankung 381 98 218 30 727 Bewusstseinsstörung 351 127 189 38 705 Störung des Blutsauerstoffs 298 108 217 58 681 Sepsis 310 139 179 38 666 Nierenschaden 294 100 212 57 663 Gehirnerkrankung 256 177 167 59 659 Herzrhythmusstörungen 331 101 181 39 652 Krebs 285 57 100 16 458 Syndrom der multiplen Organdysfunktion 207 76 80 20 383 Krampfleiden 150 92 76 28 346 Kammerflimmern 191 33 93 23 340 Nervensystem-Funktionsstörung 144 72 81 41 338 Myokarditis 197 21 70 18 306 Lähmung 135 92 34 25 286 Ischämie 81 41 22 7 151 Gefäßverschluss 80 21 24 8 133 Infarkt (ohne Herzinfarkt) 54 49 18 11 132 Myelitis 46 47 14 14 121 Gefäßkrankheit 64 20 28 7 119 Dysphagie 48 21 32 9 110 Perikarditis 65 10 17 4 96 Impfstoff-Allergie 48 18 8 6 80 Autoimmunerkrankung 35 15 18 6 74 Zittern 25 21 19 4 69 Sehstörungen 27 20 13 6 66 Schwangerschaftsunterbrechung 45 11 8 1 65 Enzephalitis 41 8 5 5 59 Epilepsie 36 10 9 1 56 Nekrose 18 11 11 4 44 Herpes zoster 18 0 11 0 29 Staphylokokken-Infektion 4 1 11 4 20 Meningitis 11 4 2 2 19 Herzinsuffizienz 7 6 1 1 15 Migräne 5 4 3 2 14 Influenza 2 5 2 3 12 Amputation 6 0 3 1 10 Erbrechen 5 0 1 0 6 Multiple Sklerose 3 1 1 0 5 Streptokokken-Infektion 2 1 1 1 5

Häufigste Reaktionsgruppen

Zusammenfassung von ähnlichen Reaktionen zu Reaktionsgruppen. Angegeben ist die Zahl der Fälle, die mindestens eine der zugehörigen Reaktionen enthalten.

Reaktionsgruppe BioNTech AstraZeneca Moderna Janssen Novavax gesamt Grippeähnliche Erkrankung 282.203 273.943 124.965 25.398 409 706.918 Bewusstseinsstörung 117.150 63.728 36.574 6.627 243 224.322 COVID-19 125.623 28.351 14.329 13.485 39 181.827 Menstruationsstörung 103.831 13.823 21.187 3.365 67 142.273 Nervensystem-Funktionsstörung 71.207 27.342 19.274 4.025 148 121.996 Herzrhythmusstörungen 63.347 21.936 18.694 2.675 197 106.849 Atemnot 55.285 20.448 18.813 3.037 102 97.685 Erbrechen 30.374 22.960 12.547 1.561 36 67.478 Diarrhöe 33.220 16.749 8.804 1.259 30 60.062 Herz-Kreislauf-Störung 35.023 10.154 7.931 1.976 92 55.176 Bewusstseinsverlust 21.079 8.112 13.527 1.769 26 44.513 Hämorrhagie 20.984 11.102 5.889 1.283 18 39.276 Influenza 15.182 14.502 7.447 1.515 102 38.748 Gehirnerkrankung 19.336 8.485 6.476 1.238 34 35.569 Thrombose 14.901 12.673 5.174 2.777 18 35.543 Krampfleiden 16.114 10.020 5.960 1.155 19 33.268 Sehstörungen 16.702 9.075 4.878 1.106 34 31.795 Lähmung 15.879 4.544 5.577 1.007 14 27.021 Zittern 9.376 12.895 3.592 610 13 26.486 Herpes zoster 18.254 3.695 3.699 377 28 26.053 Migräne 11.452 10.165 3.308 454 20 25.399 Andere Herzkrankheit 13.989 2.888 4.792 877 37 22.583 Schlaganfall 10.511 5.539 3.802 1.142 4 20.998 Embolie 7.908 5.793 2.960 1.009 8 17.678 Perikarditis 12.869 821 3.584 247 9 17.530 Störung der Blutgerinnung 6.610 6.409 2.000 959 7 15.985 Myokarditis 10.672 699 3.435 211 4 15.021 Lungenerkankung 7.302 2.463 2.786 415 17 12.983 Impfstoff-Allergie 8.573 1.829 2.155 258 8 12.823 Nierenschaden 4.509 2.329 2.164 379 10 9.391 Autoimmunerkrankung 5.618 1.521 1.882 334 11 9.366 Kammerflimmern 5.248 1.362 2.532 181 5 9.328 Koronare Herzkrankheit 4.607 1.975 1.967 506 1 9.056 Pneumonie 3.659 1.122 2.044 299 3 7.127 Herpes-assozierte Erkrankung (außer Zoster) 4.108 1.480 1.148 140 14 6.890 Störung des Blutsauerstoffs 3.554 1.449 1.525 289 3 6.820 Myelitis 2.871 2.233 988 712 3 6.807 Gehörverlust 3.391 1.107 1.430 131 7 6.066 Dysphagie 3.326 782 993 146 7 5.254 Gefäßkrankheit 2.744 1.450 768 169 4 5.135 Beeinträchtigung der weiblichen Geschlechtsorgane 3.243 630 830 97 0 4.800 Krebs 2.634 744 888 113 0 4.379 Schwangerschaftsunterbrechung 2.418 401 748 56 2 3.625 Erblindung 1.432 773 707 165 1 3.078 Epilepsie 1.878 705 422 48 1 3.054 Sepsis 894 424 630 93 0 2.041 Gefäßverschluss 1.042 551 339 101 0 2.033 Multiple Sklerose 1.183 292 345 43 2 1.865 Infarkt (ohne Herzinfarkt) 781 426 278 99 0 1.584 Neuritis 981 281 240 55 2 1.559 Unerwarteter Tod 800 252 193 38 0 1.283 Enzephalitis 694 280 213 63 0 1.250 Ischämie 595 332 178 44 1 1.150 Meningitis 589 194 194 26 1 1.004 Hoden-Affektion 506 200 162 38 0 906 Syndrom der multiplen Organdysfunktion 398 120 214 36 0 768 Lupus erythematosus 436 105 167 41 2 751 Nekrose 377 112 114 39 1 643 Borreliose 173 51 79 28 0 331 Staphylokokken-Infektion 111 27 99 11 0 248 Amputation 81 40 43 15 0 179 Streptokokken-Infektion 102 27 36 7 0 172 Herzinsuffizienz 94 33 17 9 0 153 Beeinträchtigung des Spermas 73 49 16 3 1 142 Skrotale Affektion 62 24 19 2 0 107 Mykobakterielle Infektion 53 18 14 6 0 91 Syphilis 22 9 7 0 0 38

Anmerkungen

EudraVigilance ist die Datenbank für Arzneimittelnebenwirkungen der Europäischen Arzneimittelbehörde (EMA) [1]. Anders als in den Sicherheitsberichten der nationalen Arzneimittelbehörden besteht in diesem Webinterface die Möglichkeit, die einzelnen Nebenwirkungsfälle in einer Tabelle, dem Line Listing Report, herunterzuladen. Das ist der Ausgangspunkt für dieses Dokument. Die Nebenwirkungsfälle werden hier nur anders zusammengestellt und zusammengefasst als das auf der Original-Webseite geschieht. Die Zusammenfassungen werden mit größter Sorgfalt erstellt, trotzdem kann keine Gewähr übernommen werden. Die Tabellen spiegeln lediglich den Inhalt der EudraVigilance wider, die Korrektheit dieser Daten liegt in der Verantwortung der EMA.





Warum nur Verdachtsfälle?

Die EMA erfasst den Verdacht auf Nebenwirkungen sämtlicher von ihr zugelassenen Arzneistoffe, weil eine Prüfung, ob das Medikament tatsächlich ursächlich für eine Nebenwirkung ist, an dieser Stelle gar nicht vorgenommen werden. Der Verdacht ist also das maximal Mögliche, das auf der Ebene einer Arzneimttelbehörde möglich ist. Eine Prüfung auf Verursachung wird lediglich in Einzelfällen durchgeführt, zum einen für Entschädigungsklagen von Betroffenen oder zur wissenschaftlichen Aufarbeitung durch die Behörde, die beispielsweise beim AstraZeneca-Impfstoff in diesen Warnhinweis mündete.





Bemerkungen zur Unter- oder Übererfassung

Generell ist von einer sehr starken Untererfassung der tatsächlichen Nebenwirkungen auszugehen. Auch wenn in einzelnen Fällen über eine Nebenwirkung berichtet werden kann, die andere Ursachen hat, sprechen folgende Gründe für die fehlende Erfassung in vielen Fällen.

In der Meldepflicht von Impfnebenwirkungen des Paul-Ehrlich-Instituts (Meldebogen, PDF) werden viele Nebenwirkungen wie Rötung, Schwellung und Schmerzen an der Einstichstelle, Fieber, Kopf- und Gliederschmerzen, Mattigkeit, Unwohlsein, Übelkeit, Unruhe und Lymphknotenschwellungen von der Meldepflicht ausgeschlossen. Diese Aufstellung gilt als Richtlinie auch für Selbst-Meldungen und Meldungen von Angehörigen, die nicht der Meldepflicht unterliegen. Auch andere Länder haben ähnliche Regularien. Deswegen sind leichte Nebenwirkungen nur selten in der Datenbank zu finden.

Autoimmunerkrankungen, Störungen der Blutgerinnung und Nervenschäden entwickeln sich erst im Lauf der Zeit und werden oft nicht mit der Impfung in Zusammenhang gebracht.

Im derzeitigen gesellschaftlichen Klima, das von Impfpropaganda und Corona-Angst geprägt ist, kann die Meldung aus der Befürchtung vor Stigmatisierung unterbleiben.

Die Meldungen eines Todesfalls kann unterbleiben, wenn die Angehörigen nicht die Kraft dafür aufbringen, und es den Betroffenen auch nicht mehr lebendig macht.

Meldungen werden aufgrund von formalen Fehlern gelöscht.

Durch die enge Verflechtung von EMA und Pharmaunternehmen und Lobbyorganisationen ist die Unabhängigkeit der Datenhaltung nicht gesichert.

Typische Schätzungen der Erfassungsquote liegen zwischen 1% und 10%. Lazarus & Klompas schätzen die Erfassungsquote von Impf-Nebenwirkungen im Erfassungssystem der USA (VAERS) auf unter 1% [2]. Die folgende Tabelle gibt einen Eindruck von registrierten Fällen (Stand 28.8.2021), angenommenen Erfassungsquoten und tatsächlichen Fallzahlen:

Todesfälle Ernste Nebenwirkungen Registrierte Fälle 13.791 398.877 Bei 10% Erfassungsquote 137.910 3.988.770 Bei 5% Erfassungsquote 275.820 7.977.540 Bei 1% Erfassungsquote 1.379.100 39.887.700

Vorteile der EudraVigilance-Datenbank

Im Gegensatz zu den Berichten der nationalen Gesundheitsbehörden sind in der EudraVigilance Informationen auf der Ebene von individuellen Fällen abrufbar. Das ermöglicht die Analyse auf die Häufung bestimmter Reaktionen und ist eine wertvolle Informationsquelle für tiefergehende Analyse des Zusammenhangs verschiedener Nebenwirkungen.





Nachteile der EudraVigilance-Datenbank

Offenbar gibt es einen erheblichen Meldeverzug einzelner Länder. So sind im Berichtes des Paul-Ehrlich-Insituts vom 7.5. mit dem Datenstand vom 30.4. 49.961 Fälle von Nebenwirkungen verzeichnet, während in der Datenbank der EMA lediglich 14.118 Fälle abrufbar waren. Diese Diskrepanz ist bei den Daten aus Deutschland besonders ausgeprägt, EU-weit ergab sich eine Erfassungrate von 45%, d.h. nur 45% der in den nationalen Behörden berichteten Fällen stehen auch bei der EMA zur Verfügung. Die EudrVigilance enthält also keinen vollständigen Eindruck aller erfassten Nebenwirkungen gibt. Die EudraVigilance gibt in den öffentlich herunterladbaren Daten weder das genaue Alter, noch das Land des berichteten Falles an. Das schränkt die Analysierbarkeit ein.

Weitere Details

Die Verdachtsfälle werden weltweit erfasst. Die Verdachtsfälle werden der EMA einerseits von den nationalen Behörden übermittelt (die natürlich nur Fälle innerhalb des EWR berichten), andererseits von den Herstellern [3]. Die nationalen Behörden müssen schwere Fälle innerhalb von 15 Tagen melden, die restlichen innerhalb von 90 Tagen [4]. Die Zeiträume gelten auch für die Hersteller [5], wobei es die Verpflichtung für die Meldung außerhalb der EU nur für schwere Verdachtsfälle gilt [6].

Die Verdachtsfälle beziehen sich nur auf die bei der EMA zugelassenen Impfstoffe von Pfizer-BioNTech, AstraZeneca, Moderna und Janssen-Johnson&Johnson, selbst wenn nationale Behörden von EU-Ländern andere Impstoffe zugelassen haben (wie Sputnik V und Sinupharm in Ungarn). Allein aus dem Vergleich mit der VAERS-Datenbank für die USA ergibt sich, dass nur eine geringe Abdeckung der weltweiten Fälle gegeben ist.

Bei den hier angegebenen Zahlen wird auf den Umstand geachtet, dass zu einer Person bzw. Fallmeldung mehrere Symptome verzeichnet sind, die jeweils beispielsweise als tödlich markiert worden sind. Eine einzelne Symptommeldung ist zusätzlich mit weiteren Attributen versehen, z.B. die Dauer des Auftretens, der tödliche Ausgang, oder das Verschwinden des Symptoms.

Die Zahl der ernsten Nebenwirkungen wird analog der Klassifizierung der Datenbank entnommen. Bei den Kategorien "Lebensbedrohlich", "Krankenhausaufenthalt" und "Behindernd" werden die Fälle entfernt, die letztlich zu einem tödlichen Verlauf führten.

Der Terminus "Behindernd" (Disabling) schließt sowohl dauerhafte als auch temporäre Behinderungen ein, und kann auch "arbeitsunfähig" bedeuten.

Die Zahl der geimpften Personen der EU-Länder wird vom European Centre for Disease Prevention and Control [7] entnommen (als Zahl der als Erste Dosis angegebenen Impfungen).