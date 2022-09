Der Frieden der wilden Dinge

Wenn die Verzweiflung für die Welt in mir wächst

und ich in der Nacht beim geringsten Geräusch erwache,

in Angst vor dem, was aus meinem Leben und das meiner Kinder werden könnte,

gehe ich und lege mich hin, wo der Walderpel

in seiner Schönheit auf dem Wasser ruht und der Silberreiher frisst.

Ich komme in den Frieden der wilden Dinge,

die ihr Leben nicht mit Voraussicht von Kummer belasten.

Ich komme in die Gegenwart von stillem Wasser.

Und ich fühle über mir die tagblinden Sterne,

die mit ihrem Licht warten.

Eine Zeit lang ruhe ich in der Gnade der Welt, und bin frei.

The Peace Of Wild Things

When despair grows in me

and I wake in the night at the least sound

in fear of what my life and my children's lives may be,

I go and lie down where the wood drake

rests in his beauty on the water, and the great heron feeds.

I come into the peace of wild things

who do not tax their lives with forethought

of grief. I come into the presence of still water.

And I feel above me the day-blind stars

waiting for their light. For a time

I rest in the grace of the world, and am free.





