Von der Energiewende zur Klimakrisenpropaganda

Mit Beginn der Ampelkoalition waren viele Freunde der Energiewende voller Hoffnung, nun werde ein "entfesselter" Zubau mit Solar- und Windanlagen beginnen. Zwar wird heute von grünen Politikern viel von Wärmewende und Wärmepumpen sowie E-Mobilität und Elektroautos gesprochen, von einem entfesselten Zubau kann aber nicht die Rede sein. Von den ursprünglichen Zielen der Energiewende, wie sie dem Erneuerbaren Energien Gesetz (EEG) im Jahr 2000 zugrunde lagen, ist nichts mehr übrig. Vor 23 Jahren ging es nicht nur um den Austausch fossiler Energieträger durch erneuerbare. Das ausdrückliche Ziel der Autoren Hermann Scheer und Dietmar Schütz (beide SPD), Michele Hustedt und Hans-Josef Fell (beide Grüne) bestand in der Dezentralisierung der Monopolstrukturen in der Energiewirtschaft und im Aufbau autonomer Selbstversorgung. Die kostengünstigen Energien von Sonne und Wind sollten den Bürgern, der mittelständischen Wirtschaft und der Industrie zur Verfügung stehen. Die Erneuerbaren Energien waren als die Basis einer Demokratisierung der Gesellschaft gedacht.

Davon ist heute nicht mehr die Rede. Nach 16 Jahren Merkel-Regierungen und der bürokratischen Atomisierung der Energiewende sind vom Impetus der damaligen Solarbewegung allenfalls Reste übrig geblieben. Als Haupthebel für die innere Selbstauflösung diente das Narrativ von der drohenden Klimakrise. Die einst demokratisch motivierten Solarfreunde degenerierten zu technokratisch orientierten Propagandisten für das Angstmacher-Narrativ von der menschengemachten Klimakatastrophe. Unter diesem Deckmantel dienen Erneuerbare Energien nur mehr als Feigenblatt für eine Politik der Einschüchterung der Gesellschaft mit der Drohung vom Ende unserer Zivilisation. Es bedient sich der gleichen Argumentation wie die angebliche Coronakrise und die darauf aufbauende Pandemiepolitik. Dies ist nicht alleine der deutschen Energiewendebewegung übergestülpt worden.

Das Narrativ Klimakrise ist eine politische Strömung im gesamten globalen Westen geworden, die nicht auf Deutschland beschränkt ist. Tatsächlich stammt sie mit der Gründung des Club of Rome Anfang der 1970er Jahre und dem Framing der Nachhaltigkeit direkt aus dem Herzen der fossilen Energiewirtschaft. Nämlich aus der Giftküche der Rockefellers. Daraus ist die Theorie von der menschengemachten Klimazerstörung entwickelt worden, vom sich verschärfenden Treibhauseffekt und der Gefährdung der Menschheit durch „Klimagase“. Zum Hauptübeltäter wurde Kohlendioxid (CO 2) erkoren, ein Stoff, ohne den weder Mensch noch Natur überhaupt existieren könnten. Eigentlich eine irre Angstmachertheorie, aber das jahrzehntelange Repetieren zeigte Wirkung. Die Reduktion auf CO 2 und Anverwandte ist eine simple monokausale Theorie. Die Behauptung, es handle sich hierbei um Wissenschaft ist gewissermaßen der zweite Effekt dieses Narrativs: dem der Verdrehung des Wissenschaftsbegriffs.

Selbst die Tatsache, dass es sich um eine umstrittene Lehrmeinung handelt, wurde hinter den Scheuklappen der deutschlandzentrierten Energiewendebewegung nicht diskutiert. Vielmehr bot sich das Narrativ Klimakrise als passable Ausweichbewegung an. Nachdem die Energiewende sich nicht, wie erhofft, hatte durchsetzen können - das Werben mit all den positiven Eigenschaften der Erneuerbaren im Sumpf von politischer Sabotage, Lügen und deutscher Bürokratie abgesoffen war - entstand die Bereitschaft, auf aggressivere Argumentationen zurück zu greifen. So wurde auf die Methode schwarze Pädagogik umgeschaltet und die Erneuerbaren wurden mit dem Etikett „damit müssen wir die Menschheit retten“ umgeschaltet. Aus Perspektive der deutschen Energiewendebewegung ist und bleibt es das nachgeschobene Argument einer gescheiterten Hoffnung.

Damit wird der reale Ökozid, die Zerstörung aller Lebensgrundlagen von Mensch und Natur, wie sie der Kapitalismus mit seinem krankhaften Wachstumszwang beständig reproduziert, weggewischt. Er wird mit einer komplett veränderten Erklärung seiner Ursachen ausgestattet. Für die Krise der Zivilisation und des Menschseins ist nicht die gegenwärtige Produktionsweise verantwortlich, sondern jeder einzelne Bürger. Denn alle sind an der Emission des „Klimagases“ CO 2 beteiligt. Damit ist die Diskussion gewissermaßen entpolitisiert. Zugleich ist jeder denkbaren Form der Spaltung Tür und Tor geöffnet. Wenn die politische und ökonomische Verantwortung bei allen liegt, kann sie beliebig hin und her geschoben werden. Es braucht also eine leitende Hand und die kann nur aus einer zentralen, übergeordneten Kraft bestehen. Und so wird aus dem ehemals dezentralen Ideal einer Energiewende von unten wieder ein althergebrachtes Top-down Modell.

Jahrelange Diskussionen über dezentrale Stromerzeugung und Stromverteilung contra Monopollösungen, über die Vorteile von dezentralen gegenüber zentralen Stromnetzen und über ein demokratisches Stromsystem waren umsonst geführt worden. Über Energieautarkie der Bürger, Kommunen und Genossenschaften wird heute nur noch in kleinen Zirkeln diskutiert. Als Ergebnis haben die Erneuerbaren und mit ihnen die angestrebte Demokratisierung der Gesellschaft den Kürzeren gezogen. Von 2009 bis heute. Waren und sind Grüne und die Sozialdemokratie die Vollstrecker, welche dieser ehemaligen Demokratiebewegung den endgültigen Todesstoß versetzten. Und sie haben mit daran gearbeitet, die Farbe zu wechseln.

Der Glaube, dass es mit der Sonne „aufwärts“ geht und die Energiewende sich doch noch durchsetzen werde, wird von einem Häuflein der Aufrechten und ihrer Publizistik immer noch aufrecht erhalten. Da wird sich viel in die Tasche gelogen. Zur eigenständigen politischen Expertise besteht weder der Wunsch noch die Fähigkeit. Die allgegenwärtige neue Erzählung ist die von der „Klimaneutralität“. Was das ist, weiß niemand genau, es will und soll wohl auch niemand wissen. Aber es lässt sich problemlos im „Kampf gegen die Klimakrise“ einsetzen. Es klingt nach entschiedenem Handeln und Rettung der Menschheit und ist doch nur eine Tüte heiße Luft. Man sollte nicht vergessen, weltweit werden rund 20% des Stroms mit Erneuerbaren erzeugt. Bei der Primärenergie insgesamt, sind es erst 5%. Gleichzeitig erleben wir ein Revival von Kohle und Erdgas – auch wenn es kein russisches mehr sein darf – und die Umwidmung der Atomenergie als erneuerbarer Energie läuft auf vollen Touren. Die Erneuerbaren sind ein Narrative unter anderen geworden und das ist Ausdruck des neuen politischen Kräfteverhältnisses. Nicht nur im globalen Westen, sondern weltweit.

Das Narrativ der Klimakrise markiert einen fundamentaler Paradigmenwechsel, der seit den Merkel-Regierungen vollzogen und mit der Ampelkoalition regierungsamtlich wurde. Aus dem Werben für Sonnenenergie haben die grünen Protagonisten in Deutschland und in der EU ohne Skrupel einen Hebel geformt, mit dem die Gesellschaft gefügig gemacht und ihr das Geld aus der Tasche gezogen werden kann. Wer glaubt, die CO 2 -Steuer sei ausgereizt, ist nicht gut informiert. Das alles steht den ursprünglichen Intentionen einer Demokratisierung fundamental entgegen. Die Energiewende ist auf dem Weg, zum Polizeiknüppel umfunktioniert zu werden. Es ist die Restaurierung autoritärer Verhältnisse und der Abbau der so mühsam erkämpften demokratischen Rechte. Es ist der zweite Frontalangriff der Oligarchen innerhalb der letzten Jahre, mit dem die Gesellschaften in die Knie und zum Kadavergehorsam gezwungen werden soll. Das Mittel zum Zweck ist, wie bei Corona, die Angst.

Diese Einschätzung wird bei einer Mehrheit der Energiewendefreunde, die hilflos und versteinert nur noch längst überkommende Glaubenssätze widerkauen, schwerlich zu thematisieren sein. Zustimmung wird sie erst recht nicht finden. Stattdessen verkommt deren technokratische Ausrichtung im Windschatten grüner Politik zur Glaubensfrage. Tatsächlich geht es im Hintergrund um die Existenz der unipolaren Welt des US-Imperialismus und mit ihm um die Herrschaft der Atom-, Kohle-, Öl- und Gasmagnaten. Deren Vorherrschaft ist in eine fundamentale Krise geraten. Als Lösung soll aus dem Narrativ von Klimakrise und Energiewende aktuell die neue Geschichte von der „sauberen Energiewirtschaft“ werden. Wie sich die G7, also die „am meisten entwickelten Industriestaaten des globalen Westens“ diesen nächsten Schritt vorstellen, soll im nächsten Artikel über die Energiewende erzählt werden.

