Standing Ovations für Volodymyr Zelensky im EU-Parlament

Die französische Zeitung France Soir berichtete am 10.02., dass der ukrainische Präsident am 9. Februar zu Besuch beim EU-Parlament in Brüssel war; dort wurde der beliebteste Kriegstreiber des Planeten von der Friedensnobelpreisträgerin 2012 bejubelt.

Vorab: Im Artikel von France Soir ist ein Video eingebettet, in dem u.a. das begeisterte EU-Parlament (Teile davon, besser gesagt, denn nicht alle Abgeordnete waren anwesend) zu sehen ist; ebenfalls Romain, den Journalisten, der "diesen historischen Tag" (so die Präsidentin) kommentiert. Er fragt sich, wann z.B. auch der russische Präsident hier in Brüssel oder in Strasburg eine Rede wird halten können, "pour avoir un autre son de cloche" (um eine andere Meinung zu hören).

Eine sehr gute Frage, die wir die EU-Abgeordneten ruhig stellen könnten... oder andere Fragen bzw. Forderungen (Mailingliste des EU-Parlaments).

Im Europäischen Parlament dankt Zelensky der EU für ihre "unermüdliche Hilfe", fordert aber mehr Militärhilfe

REPORTAGE – Unter großem Jubel beendete der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky am Donnerstag einen EU-Besuch in Brüssel, bei dem er konkrete Antworten auf seine Forderung nach Kampfflugzeugen forderte und seinen Wunsch nach einer Mitgliedschaft in der Union bekräftigte.

Am Morgen wurde Volodymyr Zelensky von den EU-Abgeordneten mit Standing Ovations empfangen. Mit der Hand auf dem Herzen hörte er neben der Parlamentspräsidentin Roberta Metsola, die "einen historischen Tag für Europa" begrüßte, die ukrainische Hymne.

"Von nun an müssen die Staaten als nächsten Schritt rasch in Erwägung ziehen, die Langstreckensysteme und Jets bereitzustellen, die Sie benötigen, um die Freiheit zu schützen, die zu viele Menschen für selbstverständlich hielten", betonte die Präsidentin gegenüber dem ukrainischen Präsidenten.

In einer gemeinsamen Erklärung forderten die Vorsitzenden der verschiedenen Fraktionen im Europäischen Parlament die 27 EU-Mitglieder auf,

"ihre militärische Unterstützung zu verstärken und zu beschleunigen, die notwendige militärische Ausrüstung und Verteidigungssysteme zu liefern und die ukrainischen Streitkräfte auszubilden".

Die Europäer lehnten es jedoch bislang ab, der Forderung der Ukraine nach Flugzeugen nachzukommen. Zelensky sprach trotzdem von "positiven Signalen". "Wir wollen die Flugzeuge bekommen, die wir brauchen, und es gibt Vereinbarungen, die (...) nicht öffentlich sind", sagte er auf einer Pressekonferenz, ohne weitere Einzelheiten zu nennen.

"Ich kann einfach nicht ohne Ergebnisse nach Hause gehen", sagte der ukrainische Staatschef, der eine Reihe von Gesprächen mit den Mitgliedstaaten führte, die in Gruppen eingeteilt waren.

Nach mehr als acht Stunden in den EU-Institutionen verließ er den Gipfel am frühen Abend und machte sich auf den Weg zum Königspalast, wo er vom belgischen König Philippe empfangen wurde.

Der Präsident des Europäischen Rates, Charles Michel, sagte, die 27 EU-Mitglieder seien ein Jahr nach Beginn der russischen Offensive in der Ukraine und angesichts des Vorrückens der russischen Armee "überzeugt von der Dringlichkeit" zu handeln, sprach jedoch nicht von Flugzeugen.

"Wir verteidigen nicht nur unser Territorium, wir verteidigen unser europäisches Haus", plädierte Volodymyr Zelensky, der den Staats- und Regierungschefs der EU-Länder für ihre "unerschütterliche Unterstützung" dankte.

Letztere applaudierten ihm beim traditionellen Familienfoto, mit Ausnahme des Ungarn Viktor Orban, der eine mehrdeutige Haltung zum Krieg in der Ukraine pflegt. "Anstelle eines Applauses ein Händedruck", twitterte der politische Direktor des nationalistischen Ministerpräsidenten am Abend mit einem Foto als Beleg.

Die Europäische Union und ihre Mitgliedsstaaten beziffern ihre militärische, finanzielle und humanitäre Unterstützung für Kiew seit Beginn des Konflikts am 24. Februar 2022 auf "mindestens" 67 Milliarden Euro.

Der ukrainische Präsident bekräftigte in Brüssel außerdem seinen Wunsch, dass sein Land, das im Juni den Status eines EU-Kandidaten erhielt, noch in diesem Jahr mit den Beitrittsverhandlungen beginnen kann.

Charles Michel und Ursula von der Leyen betonten die "beeindruckenden" Fortschritte der Ukraine bei der Umsetzung von Reformen, räumten jedoch ein, dass der Weg zur Integration lang und schwierig sein werde.

Zelensky hatte am Mittwoch seine Mini-Europa-Tour begonnen, seine zweite Auslandsreise seit dem Ausbruch des Krieges vor fast einem Jahr. Im Dezember hatte er die USA besucht.

Am Mittwoch wurde der ukrainische Präsident in London von Premierminister Rishi Sunak und König Charles III. empfangen. Anschließend wurde er in Paris von seinem französischen Amtskollegen Emmanuel Macron in Anwesenheit des deutschen Bundeskanzlers Olaf Scholz zu einem späten Abendessen im Élysée-Palast empfangen, wobei beide bislang die Flugzeuge verzögert haben.

Die von der Ukraine geforderten Kampfflugzeuge werden "unter keinen Umständen in den kommenden Wochen" geliefert werden können, sagte Macron in der Nacht von Donnerstag auf Freitag vor der Presse und versicherte, dass er "nützlichere" und "schnellere" Waffen bevorzuge.





