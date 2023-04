Es gibt auch frohe Nachrichten

Wir haben hier soviel über Negatives berichten müssen, dass uns eine wirklich positive Nachricht zur Aufheiterung geeignet erscheint. Am 1.April feierte Fauja Singh seinen 112 Geburtstag, nein nicht auf der Intensivstation, sondern tanzend mit Freunden und Familie in seiner indischen Heimat. Auch wenn er zu den ältesten Menschen der Erde zählt, macht ihn auch seine selbstlose Persönlichkeit besonders bemerkenswert.

Fauja Singh wurde 1911 in Punjab in eine Bauernfamilie geboren und wurde selber Kleinbauer. Noch mit 81 Jahren bewirtschaftete er seinen kleinen Hof. Ein Leben voll Mühen unter schweren Bedingungen. Ein Teil seiner Familie war schon nach Großbritanien ausgewandert. Nach dem Tod seiner Frau und seiner beiden Söhne ging auch er dorthin. Lauftraining mit einer Sikh-Laufgruppe half ihm eine Depression zu überwinden. Schon als Junge war er gerne gelaufen. Nun lief er täglich 12-16 Km, und im Jahr 2000 tatsächlich im Alter von 89 Jahren, seinen ersten Marathon in London. Es folgten noch 15 Marathon- und Halbmarathonläufe. Auch brach er Kurzstreckenrekorde.

“Die ersten 20 Meilen sind nicht schwierig. Doch die letzten sechs Meilen renne ich, während ich mit Gott spreche.“ sagte er mal in einem Interview.

Das Foto zeigt den 101 jährigen strahlenden Finisher in Toronto bei seinem letzten Marathon, den er mit etwas über acht Stunden ohne größere Pause absolvierte. Schon zwei Wochen später lief er ein kürzeres Rennen in Frankfurt für einen guten Zweck. So lief er noch weitere bis er schließlich den professionellen Sport zwei Jahre später aufgab. Immer ist Fauja Singh ein kommunikativer Mensch, der sich einsetzt für das Wohl anderer. So lief er für wohltätige Zwecke zB. für die British Heart Foundation und für eine Frauengesundheits-Organisation, sowie für Tierschutzorganisationen.

Fauja Singh gehört der Sikh-Religion an, lebt vegetarisch trinkt und raucht nicht. Er ist Vater von sechs Kindern und hat 13 Enkelkinder, und ist sicher nicht nur diesen ein großes Vorbild.

Alles Gute Fauja!