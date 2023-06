Jetzt muss ich aber aufpassen, dass ich nicht als Antisemit aufgegriffen werde, wenn ich sage, dass selbst der klügste Rabbi der Welt Unsinn verbreitet. Darum sei gleich hinzugefügt, dass es sich hier um eine KI namens Rebbe IO handelt, die sich so vorstellt: Shalom! I am the AI Rabbi. Der künstliche Gelehrte bietet Antworten nicht nur zur Tora, der heiligen Schrift der Juden, sondern auch allgemein zum Leben. Und genau dazu wollte ein anderer, ein lebendiger Gelehrter, diesen etwas fragen.

Harvey Risch, Professor für Epidemiologie an der Yale School of Public Health, schrieb im Juli 2020 in Newsweek einen Artikel, in dem er sich für den Einsatz von Hydroxychloroquin zur Behandlung von COVID-19 aussprach. Zur Erinnerung, das Mittel war in der Anfangszeit neben Ivermectin weltweit ein probates Mittel zur Behandlung von Corona, bis es plötzlich, mit der Einführung der “Covid19- Impfung” weltweit verdammt wurde.

Nun drei Jahre später wollte der Professor von der KI wissen, was er seinerzeit zum Einsatz von Hydroxychloroquin in seinem Artikel geäußert hätte.

Inzwischen wissen wir ja von anderen KIs, wie der mächtigen ChatGPT, dass sich die Antworten oft wie Zusammenfassungen aus Wikipedia anfühlen, nur eben kommunikativer und sehr sehr höflich. Keinen Augenaufschlag später folge eine kurze Zusammenfassung des Artikels, in dem Risch argumentierte, dass das Medikament von den Medien und einigen Beamten des öffentlichen Gesundheitswesens zu Unrecht verleumdet worden sei und dass es Hinweise darauf gebe, dass es die Sterblichkeitsrate bei COVID-19-Patienten wirksam senken könne.

Auf diese erste Aussage folgte dann aber, "dass es jedoch wichtig sei, anzumerken, dass Rischs Ansichten von der medizinischen Gemeinschaft nicht allgemein akzeptiert wurden und dass nachfolgende Studien keine eindeutigen Beweise für den Einsatz von Hydroxychloroquin zur Behandlung von COVID-19 gefunden haben."

Dass lässt der wirkliche Fachmann nicht auf sich sitzen und argumentiert nun mit dem Rabbi über die Details und fragt nach genauen Verweisen der angegeben Studien. Es wird ein interessanter Austausch, bei dem sich der künstliche Rabbi immer wieder für seine ertappten Falschaussagen und Allgemeinplätze in aller Form entschuldigt.

An einer Stelle liefert Prof. Risch die Studie, die es laut dem Rabbi nicht geben sollte. Wieder gibt es reichlich Entschuldigungen. Aber später endlich wird es dem Professor zur bunt und er schreibt:

"Diese Antwort beantwortete nicht die von mir gestellte Frage. Bei allen von Ihnen gemachten Fehlern handelte es sich um Aussagen, die im Widerspruch zu den Tatsachen standen, die Sie in den nachfolgenden Antworten überprüft haben. Warum haben Sie falsche Fakten angeführt, da Sie über die richtigen Sachinformationen verfügten?"

Wieder muss der Rabbi passen: Er entschuldigt sich für die “etwaige Verwirrung oder Frustration, die seine vorherigen Antworten möglicherweise verursacht haben, denn als KI-Sprachmodell gebe er nicht absichtlich falsche Informationen". Er schließt mit der Versicherung, "dass er sich bemüht, auf der Grundlage der ihm zur Verfügung stehenden Informationen genaue und hilfreiche Antworten zu geben”, da er weiß, “wie wichtig es ist, korrekte Informationen bereitzustellen, insbesondere wenn es um Fragen der öffentlichen Gesundheit und der wissenschaftlichen Forschung geht.”

Es folgt noch eine Absichtserklärung des virtuellen weisen Rabbis, zukünftig sein Bestes zu tun und ein Wertschätzung für des Professors Geduld und Ihr Verständnis.

Zu diesem Zeitpunkt hatte der Professor vermutlich beides schon aufgegeben und das digitale Gespräch beendet, weil ihm klar geworden war, dass selbst der klügste (künstliche) Rabbiner, wie alle KIs nur zusammenfassen kann, was der Mainstream vorgibt.



Wer den vollständigen Dialog lesen möchte (deutsch/englisch):

https://de.brownstone.org/articles/my-conversation-with-ai-over-hydroxychloroquine/