Zum 100. Mal: Maskentragen ist schädlich- jüngste Meta-Analyse veröffentlicht

Immer noch halten einige Bundesländer an der Maskenpflicht fest, wie an einem letzten Beweis eines Nutzens der vielen verordneten Corona-Schutzmaßnahmen. Verschreckte Bürger können nun endlich einmal der Wissenschaft vertrauen und sich überzeugen lassen, dass der Schaden solcher Verkleidung größer ist als ihr Nutzen.

Wir hatten auf diesen Seiten schon öfter auf die klugen Arbeiten von Professor Harald Walach aufmerksam gemacht. Schon früh hat er sich mit vielen Ungereimtheiten der staatlichen Corona-Verordnungen auf seinem Blog und in wissenschaftlichen Veröffentlichungen kritisch auseinandergesetzt. In seinem jüngsten Beitrag https://harald-walach.de/2023/01/10/gerichte-regierungen-bahnvorstand-alle-mal-herhoeren/ bespricht er die nun publizierte Meta-Analyse der Arbeitsgruppe um Kai Kisielinski und Andreas Sönnichsen, die auf über 30 wissenschaftlichen Studien beruht.

Das Ergebnis, wie nicht anders zu erwarten, belegt, dass das verordnete Maskentragen, gesundheitsschädlich ist! Wir erinnern uns an Gebärende und Kleinkinder mit Masken oder an die Forderung des RKI-Chefs Wieler, dass "die Maßnahmen niemals hinterfragt werden dürften". Wallach appelliert besonders an Richter, Mitglieder von Regierungen, Ordnungsämter, Schulleitungen, Verantwortliche bei der Bahn. Er verweist darauf, dass wer weiterhin das Tragen von Masken verpflichtend mache, strafbar wird wegen des Tatbestands der Körperverletzung!

Für Prof. Walach ist das Maskentragen ein Übel abwendendes Ritual in Zeiten von Corona. Dachte man doch, dass man damit das Virus bannen könne und den Menschen etwas Gutes tun würde. Maskentragen ist zweifellos ein Ritual der Selbstwirksamkeit für ihn.

Er stellt die Analyse in den wichtigsten Punkten vor. So erwähnt er aber auch, dass die Autoren davon ausgehen, dass die Nützlichkeit von Gesichtsmasken für die Verhinderung bakterieller Infektionen außer Zweifel steht. Aber für virale Infektionen eben nicht taugen, da die Maschenweite von etwa einem Mikrometer im kleinsten Fall, eher 5 Mikrometer oder mehr, nicht geeignet ist virale Partikel mit 300 bis 500 Nanometern oder Aerosole von 1 Mikrometern Durchmesser abzuhalten. Auch erwähnt Walach, dass 20 der 37 Studien bereits von 2020 sind, somit klar war, dass die Maskenpflicht sinnlos und unrechtens war. Dagegen gabt es in diesem Zusammenhang nur zwei relevante Studien, die einen scheinbaren Nutzen der Masken belegen sollten- und die ließen zu wünschen übrig.

Nun wollen wir hier Masken aber nicht verteufeln; sie sind durchaus nützlich, aber alles zur rechten Zeit und am rechten Ort. Freuen wir uns gemeinsam auf die närrische Maskerade der Faschingszeit!