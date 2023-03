Der Gestank aus der Goldgrube

Im Land der unbegrenzten Möglichkeiten sind tatsächlich Sachen möglich, die in anderen Ländern undenkbar wären. So klagte eine Gruppe von Ärzten und Fachleuten aus Gesundheitswesen und Wissenschaft von der obersten US-Gesundheitsbehörde 12 000 Pfizer-Dokumente frei, die eigentlich 75 Jahre unter Verschluss bleiben sollten. Auf Initiative der bekannten Autorin und Investigativjournalistin Naomi Wolf und Steve Bannon arbeiteten sich 3.500 Freiwillige durch die Papierberge, die experimentellen mRNA-COVID-19- Gentherapie betreffend.

Jetzt hat das Pfizer Documents Investigation Team unter der Projektleiterin Amy Kelly eine erste Zusammenfassung in 50 Berichten als Buch veröffentlicht (1). Es enthält eine Auswertung von Pfizers Daten aus den ersten 12 Wochen der realen Einführung des COVID-19-”Impfstoffs”, vom 1. Dezember 2020 bis zum 28. Februar 2021. Diese Berichte beziehen sich auf die Wirkung und Sicherheit der neuen Mittel, von toten Babys, männliche und weibliche Fruchtbarkeit, Herzschäden, Lipid-Nanopartikel, bis hin zu Shedding, also die Übertragung des Mittels auf Ungeimpfte. Diese Phänomen gibt es tatsächlich, das in Pfizers eigenen Dokumenten ausdrücklich genannt wird. Aber noch im Juli 2022 versicherten die Centers for Disease Control and Prevention (CDC) den Amerikanern, dass ein Shedding des Covid-19-mRNA-Impfstoffs ein „Mythos“ und eine „irreführende Information“ sei.

Zusammenfassend muss man sagen, dass Pfizers Behauptungen zur Sicherheit und Wirkung nichts mit der Realität zu tun haben. Und das wussten die Goldgräber schon einige Wochen nach der Einführung ihres Mittels.

Wer sich auf deutsch in die Sache vertiefen möchte, kann eine Zusammenfassung auf Achgut (2) finden, aus der wir hier das Vorwort von Naomie Wolf wiedergeben:

Naomi Wolf im Vorwort des Buches:

“...Für uns alle, vor allem aber für die Freiwilligen und Frau Kelly, bestand das nächste Jahr in der Herkules-Arbeit, das Material, bei dem eines der mächtigsten Unternehmen der Welt darauf vertraut hatte, dass es nie veröffentlicht wird, auf fünfzig verständliche Berichte, unter einer gemeinsamen Schlagzeile, zu komprimieren.

Diese Berichte halten Sie nun in Händen.

Sie werden sehen, dass die 50 Berichte ein möglicherweise massives Verbrechen gegen die Menschheit dokumentieren.

Sie werden sehen, dass Pfizer, wie es scheint, wusste, dass die mRNA-Impfstoffe gar nicht funktionierten.

Sie werden sehen, dass sich die Inhaltsstoffe der mRNA-Injektionen, inklusive der Lipid-Nanopartikel (LNP), innerhalb weniger Tage im ganzen Körper verteilen, und sich in der Leber, den Nebennieren, der Milz und den Eierstöcken anreichern.

Sie werden sehen, dass Pfizer und die FDA wussten, dass die Injektionen die Herzen von Minderjährigen schädigten, und dass sie dennoch Monate warteten, bis sie die Öffentlichkeit informieren.

Sie werden sehen, dass Pfizer versuchte, über 1.000 neue Mitarbeiter einzustellen, nur um die Flut von Meldungen über „adverse Ereignisse“ zu bewältigen, die bei ihnen eingingen und die sie erwartet hatten.

Sie werden sehen, dass 61 Menschen an Schlaganfall verstarben – die Hälfte der Schlaganfall-Nebenwirkungen gab es innerhalb weniger Tage nach der Injektion – und dass 5 Menschen an Leberschäden starben, wobei wiederum viele der Leberschäden kurz nach der Injektion auftraten.

Sie werden neurologische Ereignisse, kardiale Ereignisse, Schlaganfälle, Hirnblutungen, sowie Blut-, Lungen- und Beingerinnsel in großem Ausmaß sehen.

Sie werden sehen, dass Kopf-, Gelenk- und Muskelschmerzen als adverse Ereignisse weitestgehend verbreitet sind. Dennoch wurden diese von den Behörden nicht als routinemäßige Nebenwirkungswarnungen gemeldet.

Am meisten beunruhigend ist der erkennbare Rundum-Angriff auf die menschliche Fortpflanzungsfähigkeit: Mit Schäden bezüglich der Spermienzahl, der Hoden, der Beweglichkeit der Spermien; es gibt Schäden an Eierstöcken, bezüglich der Menstruationszyklen, der Plazenta.

Sie werden sehen, dass über 80 Prozent der Schwangerschaften mit Spontan-Abort, Abbruch oder Fehlgeburt endeten.

Sie werden sehen, dass 72 Prozent der adversen Ereignisse, in einer Sektion der Dokumente, bei Frauen auftraten, und dass 16 Prozent davon „reproduktive Störungen“ waren, wie Pfizer selbst sagt.

Sie werden ein Dutzend oder mehr Bezeichnungen für die Zerstörung der Menstruationszyklen von erwachsenen und heranwachsenden Frauen finden.

Sie werden sehen, dass für Pfizer eine „Exposition“ mit mRNA-Impfstoff bedeutete: Hautkontakt, Inhalation und sexueller Kontakt, insbesondere zum Zeitpunkt der Empfängnis.

Die Geschichte hat ihre Bewertung dessen, was Pfizer – und die FDA, die im Besitz all dieser Dokumente war – getan hat, noch nicht abgeschlossen. Wir stehen noch ganz am Anfang dieser Bewertung.

Für mich steht allerdings fest, dass die Berichte, die von Spitzen-Experten und auf Grundlage der Primärquellen verfasst wurden, aufzeigen, dass wahrscheinlich ein Verbrechen gegen die Menschheit begangen wurde, das in seinem Ausmaß präzedenzlos ist. “

