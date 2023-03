Top-Verschwörungstheoretiker und Schwurbler treffen sich in Brüssel

Es ist dem Mut all derer zu verdanken, die am Internationalen Covid-Gipfel I in Rom (2021) und am Internationalen Covid-Gipfel II in Frankreich (2022) teilgenommen haben, dass wir in der Lage waren, uns zu vereinen und unsere eigene kleine Markierung in einem Narrativ zu schaffen, das durch die Medien und die Regierungen auf der ganzen Welt geisterte. Zusammen mit vielen anderen Initiativen auf der ganzen Welt haben diese historischen Ereignisse Spuren hinterlassen, Zweifel ausgelöst und dazu beigetragen, viele wichtige Initiativen und Diskussionen auf internationaler Ebene anzustoßen. All diesen internationalen Initiativen ist es zu verdanken, dass sich die Welt seit unserem ersten Gipfeltreffen in Rom erheblich verändert hat und sich weiterhin täglich mit Warp-Geschwindigkeit verändert.

Es wurde mehr geforscht, Wahrheiten sind ans Licht gekommen, Korruption und Lügen wurden aufgedeckt, und die Menschen sind jetzt viel empfänglicher dafür, zu verstehen, was sich in den letzten 3 Jahren wirklich ereignet hat. Direkte, ehrliche und mutige Diskussionen sind entscheidend und weltweit sehr gefragt. Trotz Enttäuschung und Zensur hat das Engagement derer, die sich der Sache verschrieben haben, viele Leben gerettet. Obwohl sie auf beispiellosen Widerstand gestoßen sind, ist es all den Menschen zu verdanken, die für die Wahrheit gekämpft haben, dass viele Dinge, die einst als „Verschwörungen“ bezeichnet wurden, heute Tatsachen sind und viele Themen, die einst zensiert wurden, jetzt gesucht werden.

Das ist woraus Helden und Legenden gemacht sind.

Dank dieses unermüdlichen Engagements und der unerschütterlichen Unterstützung von Ihnen allen wurde ICS eingeladen, die Wahrheit auf einer der größten Bühnen der Welt zu verbreiten. Es ist eine große Ehre, dass die International Covid Summit Association und die Mitglieder des Europäischen Parlaments ankündigen: International Covid Summit III – Brüssel, Belgien, 2. Mai – 4. Mai 2023, Europäisches Parlament

Dieser wichtige Gipfel wird erneut Fachleute aus der ganzen Welt für drei Tage in Brüssel, Belgien, zusammenbringen. Der erste Tag wird eine Fachkonferenz sein, der zweite Tag wird mit einer Aussage vor dem Europäischen Parlament verbracht und der dritte Tag ist eine Präsentation vor der Öffentlichkeit. Die Diskussionen umfassen Covid-19, aber auch wichtige Themen wie Zensur, den gegenwärtigen Zustand der Welt und Strategien, um produktiv voranzukommen.

Wie immer wird Ihre Hilfe und Unterstützung sehr geschätzt und wird einen großen Beitrag dazu leisten, Ärzte aus der ganzen Welt dazu zu bringen, die Wahrheit zu sagen und Veränderungen hervorzurufen. Ohne Sie könnten wir dies nicht tun. Gemeinsam werden wir gehört.

Die ganze Wahrheit, während die ganze Welt zuschaut

