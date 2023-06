Till Lindemann werden angebliche sexuelle Verfehlungen angehängt. Man ist geneigt zu sagen, die übliche Stimmungsmache mit dem Ziel der öffentlichen Hinrichtung einer Person ohne Beweisführung. Einfach durch wiederholte Behauptungen per Trommelfeuer, garniert mit ein paar Wichtigtuern, die selbst berühmt werden wollen. Aber in diesem Fall lässt sich das Thema nicht mit einem angewiderten Achselzucken abtun. Denn es gibt etwas, dass diese Band und ihren Sänger jenseits ihrer künstlerischen Kraft auszeichnen. Sie sind bekennende Freunde des russischen Volkes. Sie gehören dort zu den bekanntesten und beliebtesten Rockbands. Es geht also nicht um Sex, sondern um Politik und Gesinnung. Und einen offensichtlich geplanten Hinterhalt inmitten einer laufenden Konzerttournee.

Deutschland – mein Herz in Flammen

Will dich lieben und verdammen

Deutschland – dein Atem kalt

So jung – und doch so alt

Deutschland – deine Liebe

Ist Fluch und Segen

Deutschland – meine Liebe

Kann ich dir nicht geben

Deutschland!

Man will offenbar ein Exempel an unbequemer Kunst statuieren. In Zeiten, in denen die Russophobie von oben mit Hilfe der Massenmedien gewaltig angeheizt wird, nimmt es kein Wunder wenn gerade der Autor dieser Zeilen, Till Lindemann, angeschossen wird. Fast bin ich geneigt zu formulieren, man hatte es erwarten können. Das klingt nach schlimmem Gesinnungsterror, und das ist es auch. Positiv hingegen ist, dass die Fans nach wie vor in die aktuell laufenden Ramsteinkonzerte strömen, wie gestern in München, und sich vom Schmutz der Medien nicht beeindrucken lassen. Deswegen schaltet Bild sofort um und fragt scheinheilig, ob die Band zerbricht. So ist sie, die Methode Bildzeitung.



Bevor ich etwas zu Rammsteins Verhältnis zu Russland erzähle, möchte ich begründen, warum ich nicht wirklich überrascht war vom Lindemann Bashing. Das läuft nämlich, wenn auch unterschwellig, schon eine ganze Weile. Eine leider verstorbene gute Bekannte von mir hatte sich mit dem Thema beschäftigt und in einer öffentlichen Playlist auf YouTube eine Anzahl von Videos und Verlinkungen zusammengestellt. Darunter waren Ausschnitte von Rammstein Konzerten in Russland. Viele dortige Fans kennen die deutschen Texte auswendig, sind sich offenbar über den Inhalt im Klaren und singen bei Konzerten mit. In Deutsch. Aber da ist auch Till Lindemann, der auf Russisch singt. Diese Playlist und ihre Verlinkungen sind von YouTube längst gesperrt oder gelöscht worden. Auf alle Fälle sind sie nicht mehr verfügbar.

Den Fans in Deutschland ist diese Popularität in Russland nicht bewusst. Die meisten kennen nur das Image von den Hard Rockern und ihren bewusst erzeugten Provokationen. Rammstein sind Kritiker unseres Systems. Die Künstler arbeiten oftmals mit beißender Ironie und krassen Bildern, um die Verlogenheit des westlichen Kulturbetriebes zu persiflieren und anzuprangern. Sie thematisieren die Doppelbödigkeit unserer ethischen wie erotischen Werteskala, ohne sich selbst auszunehmen. Rammstein sind bewusst drastisch, schmutzig und unmoralisch. Das ist ihr Konzept, das sind die Gefühle, die sie vermitteln und das ist seit vielen Jahren ihr Markenzeichen. Das macht auch ihren großen Erfolg aus. Diese Künstler sollen jetzt zum Schweigen gebracht werden. Das ist Deutschland im Jahr 2023.

Betrachtet man die Provokationen genauer, so findet man sicher viele der Wurzeln in der Geschichte der Band und ihrer Mitglieder. In der DDR geboren und aufgewachsen, hatten sie nicht zu den Stützen der realsozialistischen Gesellschaft gehört. Aber auch mit der wiedervereinigten deutschen Gesellschaft konnten die Musiker keinen Frieden schließen, wollten sie wohl auch nicht. Daraus hat Rammstein nie ein Geheimnis gemacht. Und damit aber auch viele Fans angesprochen. Übrigens auch in den USA. Aber selbst darin spiegelt sich die Verlogenheit des bundesdeutschen Selbstverständnisses. In den USA populär und erfolgreich zu sein, ist gut. Geschieht das Gleiche in Russland, ist es das Gegenteil, nämlich verwerflich.

Noch hat sich keiner von den oberen Pressefuzzis getraut, die Band als Putin Freunde zu bezeichnen. Sonst wäre der politische Hintergrund des Lindemann Bashings zu schnell offensichtlich geworden. Aber ziemlich unverblümt wird ausgedrückt, solche Typen – dazu auch noch permanent provozierende Ossis - sind aus neokonservativer Sicht die falschen Botschafter eines neuen Deutschlands, das den Drang, Russland zu vernichten, wiederentdeckt hat. Olaf Scholz, der Kanzler der Deutschen, hat es dieser Tage auf den Punkt gebracht: „Wir sind jetzt schon so viele Wochen im Krieg, deshalb ist es wichtig, dass wir jetzt entscheidende Schritte vorankommen“. Dabei geht es nicht alleine um Waffen und die militärischen Schachzüge und Schlachten, sondern auch um Ideologie und Gesinnung.

Wenn Til Lindemann singt, er könne das heutige Deutschland nicht lieben, ist das ein Statement. Es drückt die Wut und Enttäuschung über die Kälte dieser Gesellschaft aus, ihre soziale Destruktivität, ihre Menschenverachtung und ihre Verlogenheit. Es gilt auch der Arschkriecherei vor den Amis, zeigt aber auch den Respekt vor dem russischen Volk. Es ist das alte Deutschland, auch wenn es auferstanden aus Ruinen ist. Die ideologischen Anführer der Ampelkoalition, die Sozis und die Grünen, haben das alte Deutschland und mit ihm den Russenhass wieder aufgekocht. Die Deutschen sind 77 Jahre nach Kriegsende innerlich mehr zerrissen denn je. Davon singt die Rockband Rammstein. Deswegen tut vielen Rammstein-Fans, genau wie den Sängern, das Herz weh und sie stellen voller Schmerz fest, auch sie können Deutschland nicht lieben. Das Rammstein-Bashing ist der fundamentale Mangel an Zivilcourage..

