Corona-Impfpflicht: "Damals hat man es nicht besser gewusst." – Doch, hat man!

Schon Dezember 2020, noch vor Beginn der Massenimpfung haben wir unsere ersten warnenden Artikel zu diesem Thema veröffentlicht. Prominente Stimmen wie z.B. diejenigen von dem französichen Nobelpreisträger Luc Montagnier, der irischen Immunologin und Molekularbiologin Dolores Cahill oder Dr. med. Margareta Griesz-Brisson, medizinische Direktorin der Londoner Klinik für Neurologie und Schmerz, wiesen auf die grosse Gefahr von mRNA-Vakzinen hin und fürchteten, dass Menschen nach solcher Impfung sterben werden (s. Verweise unten).





Offener Brief an österreichische Entscheidungsträger: "Corona Impfpflicht: Man hat es gewusst"

15. März 2023

Liebe FreundInnen, liebe NetzwerkerInnen,

nach über 3 Jahren Ausnahmezustand kommt jetzt die Zeit der Corona-Aufarbeitung. Viele Entscheidungsträger und Befürworter harter Maßnahmen und vor allem auch der Impfpflicht versuchen nun, ihre (Fehl-)Entscheidungen zu relativieren.

Eine derzeit gerne genutzte Ausflucht lautet: „Damals hat man es nicht besser gewusst.“

So hat die SPÖ-Vorsitzende Dr. Pamela Rendi-Wagner in einem ZIB2-Interview am 6. März 2023 auf die Frage, ob die Impfpflicht ein Fehler war, gemeint, „mit dem heutigen Kenntnisstand würde niemand zustimmen“ aber damals habe man es nicht besser gewusst. Aber auch andere Verantwortungsträger ziehen sich gerne mit diesem Argument aus der Verantwortung.

Wir haben bereits im Dezember 2021 in offenen Briefen und direkten E-Mails an die Abgeordneten auf die Gefahren einer Impfpflicht hingewiesen. Und wir waren damit nicht alleine.

Wie dieser unglückliche Dialog ablief, lesen Sie in unserem offenen Brief, der heute an die Entscheidungsträger – inklusive Frau Dr. Rendi-Wagner – gegangen ist.

Fakt ist: Sie haben es gewusst.

Herzliche Grüße

Die Wissenschaftliche Initiative

Gesundheit für Österreich

Die Wissenschaftliche Initiative Gesundheit für Österreich e.V. ist ein rasch wachsendes Netzwerk aus ÄrztInnen und WissenschaftlerInnen sowie Angehörigen aller Gesundheitsberufe. Wir sind unabhängig von Parteipolitik sowie Industrieinteressen und stehen für empathische, unbestechliche, wissenschaftsbasierte Medizin.

