We stand together!

Nein, es ist nicht vorüber. Überall kommen Menschen zusammen, um sich über das Corona- Phänomen auszutauschen, das sich immer deutlicher als ein großangelegtes Verbrechen manifestiert. Heute Nachmittag fand in London auf dem geschichtsträchtigen Trafalgar Square die Thruth Be Told Rally statt. Hier ein Streiflicht.

Gute, ausgelassene Stimmung auf dem vollen Platz, aber auch bedrückende Ernsthaftigkeit angesichts der Redebeiträge und bildlichen Opferdokumentation zu den unzähligen Impfgeschädigten. Die verschiedensten Leute nahmen das Mikrophon, unter ihnen Menschen aus der breiten Masse, ein Mitglied des Parlaments, ein früherer Pfizer Vizedirektor, Wissenschaftler, Ärzte und Mitarbeiter des Gesundheitswesens, Künstler, sowie Betroffene. Sie alle brachte zusammen, endlich die ganze C-Geschichte im großen Stil aufzuarbeiten und den Opfern der "sicheren und wirksamen Covid19-Impfung" Genugtuung widerfahren zu lassen. Eine Ärztin/Wissenschaftlerin sprach von 5 Millionen gemeldeten Impfnebenwirkung in UK und betonte, dass es sich hier nicht um Statistik sondern um Einzelschicksale handele. Und dass wir selber wieder die Verantwortung für unsere Gesundheit übernehmen müssten... Die Teilnehmer bekamen auch Informationen, wie sie, Familienmitglieder oder Bekannte Hilfe nach Impfschäden finden könnten. Und man konnte die Leute gemeinsam rufen hören und schließlich tanzen sehen zu "God save the People" in Anlehnung an "God save the Queen!" In der Tat aktueller denn je!

Interessant ist es auch einen Blick auf den Live Stream zu werfen. Da finden sich Beiträge, wie die folgenden (übersetzt):

Wayne Snaith: "...Wie sollte ich meine Beschwerden mit dieser Wunderdroge in Verbindung bringen? Alle meine Krankheiten blieben bestehen und ich dachte einfach, ich sei etwas zu alt für all diese Handarbeit. Es war Zeit für meinen zweiten Schuss, und ich war stolz, meinen Beitrag für mein Land, mein Parlament, meine Landsleute zu leisten. Ich stand in der Schlange, ich unterschrieb, ich zeigte meine Karte, ich nahm den Spike, ich blieb 15 Minuten sitzen, ich kehrte zu meinem Auto zurück, aber ich begann mich mehr als müde zu fühlen, ich fuhr nach Hause mit dem, was ich dachte, sei eine Erkältung, beide Arme schmerzten, beide Beine und Füße schmerzten und ich hielt kaum die Augen offen, als ich nach Hause fuhr. Als die Wochen vergingen und die Arbeitstage immer schwieriger wurden, besuchte ich schließlich meinen Hausarzt, der die Position des Gaslighting übernahm. Ich bekam eine Packung Paracetamol und wurde aufgefordert, in drei Monaten wiederzukommen, wenn ich keine Besserung verspüre.

... Meine Diagnose und Prognose sagten mir, dass ich nicht mehr existierte, das neue Ich im Rollstuhl saß und an einer Vielzahl von Krankheiten litt, bei denen es sich um degenerative, kräftezehrende Erkrankungen handelt, und dass keine davon heilbar ist. Ich wurde mit einem düsteren Ausblick und der größtmöglichen Schmerzlinderung, die der Mensch kennt, entlassen. Bleibt nur noch Gebet und Meditation. Vielen Dank, Astrazeneca, ich und meine Familie werden so lange leiden, wie ich leben sollte. Und du wusstest, dass das möglich ist, bevor Sie mich dazu verleitet haben, es zu nehmen."

Jerry Alatalo: Die gesammelten Beweise für einen vorsätzlichen Massenmord sind überwältigend....

https://live.childrenshealthdefense.org/chd-tv/events/truth-be-told-rally-or-london-or-may-13th-or-1pm-bst-or-8am-est-or-trafalgar/truth-be-told-rally-or-london-or-may-13th-or-1pm-bst-or-8am-est-or-trafalgar-livestream