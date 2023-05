Das neuartige Coronavirus und seine lange Vorgeschichte

In seinem Vortrag „The Gathering Storm: When Voice of Reason is Silenced“(1) zeigt uns Dr. Martin, dass das Coronavirus nicht so neuartig ist, wie überall mit Nachdruck verkündet, sondern in der Forschung schon lange bekannt und vielfach genutzt wurde. Er belegt seine Aussagen mit reichem Quellenmaterial.

Folgen wir seiner Chronologie:

1965 - Das Coronavirus wird identifiziert, isoliert als eines der ersten infektiösen, reprodutzierbaren Viren und sein Potential für die Forschung entdeckt

1966 - erstes internationales Datenaustauschprojekt zwischen UK/USA (Resperatory Tract CoV)

1967 – erste Patienten werden mit modifizierten Coronaviren injiziert

1970-iger - das gewöhnliche Erkältungsvirus wird in eine Chimäre (Chimeric CoV) verwandelt und für Herzprobleme genutzt, Hunde und Schweine werden gespritzt

1990 – erstes Pfizer-Patent für Covid Spikeprotein Vakzin

1990 – 2018 erkennt man, dass die Vakzine nicht funktionierten, wie gedacht. Alle wissenschaftliche Publikationen zu diesem Thema kamen zum gleichen Schluss: das Virus weicht wegen seiner starken Modifikationsgeschwindigkeit dem Vakzine aus, bevor es effektiv wirken kann. Dies belegen tausende unabhängige wissenschaftliche Veröffentlichungen.

2002 - mRNA Vakzin-Modell von der Universität Nord Carolina/US Chappel Hill wird patentiert (Infectious replication defektive clone). Hier handele es sich um eine Biologische Waffe, so Dr. Martin, die sich auf ein Individuum bezieht, ohne dabei Kolateralschaden in anderen Individuen hervorzurufen. Dieses Virus tauchte ein Jahr später als SARS CoV1 wieder auf, aber nicht als ein natürliches von Tieren übertragenes Virus, sondern als ein Laborprodukt. SARS sei kein natürliches Coronavirus, es ist „ein Research-Projekt, entwickelt von Menschen, das ein Lebenssystemmodell aufrüstet, um in Wirklichkeit Menschen anzugreifen.“

2003 - SARS like WIV1 CoV für menschliche Anwendung zum Patent angemeldet. Zweimal wird es von der Patentaufsicht abgelehnt, bis durch Einspruch der obersten US-Gesundheitsbehörde CDC eine Erweiterung der Regeln erreicht und das Patent schließlich 2007 genehmigt wird. Eine klare Verletzung des internationalen Biowaffen-Abkommens und der eigenen Gesetze.

CDC übernimmt nun die Überwachung der Gain of Funktion-Forschung (GoF)

2005 - wird dieses spezielle Patogen das erste Mal offiziell als Bioterrorismus-und Biowaffenplatformtechnologie (Biological warfare enabling technology) beschrieben. Seit dieser Zeit fließen Milliarden in diese Forschung, u.a. nach Wuhan Institut of Virology.

2014 - erhält das Biowaffenlaberatorum Chappel Hill eine Ausnahmegenehmigung vom GoF- Moratorium.

2010 - 2018 Moderna und BioNTech beginnen mRNA -Vakzinentwicklung für den Fall, dass tödliche Krankheitserreger der Atemwege auftauchen

2019 - vier Patentänderungen von Moderna mit Einfügung der Zeile: „versehentlich oder absichtlich freigesetztes Atemwegspatogen“, nur wenige Monate bevor der vermeintliche erste Coronafall auftrat.

September 2019 - Veröffentlichung des WHO Aufrufs „World at Risk“(2), in dem es u.a. heißt: „Länder, Geber und multilaterale Institutionen müssen auf das Schlimmste vorbereitet sein. Eine sich rasch ausbreitende Pandemie, die durch einen tödlichen Atemwegserreger ausgelöst wird (unabhängig davon, ob dieser auf natürliche Weise entstanden ist oder versehentlich oder absichtlich freigesetzt wurde), stellt zusätzliche Anforderungen an die Bereitschaft. Die Geber und multilateralen Institutionen müssen für angemessene Investitionen in die Entwicklung innovativer Impfstoffe und Therapeutika, in Kapazitäten zur Herstellung von Überschussmengen, Breitspektrum-Antiviren und geeignete nicht-pharmazeutische Maßnahmen sorgen. Alle Länder müssen ein System zur sofortigen Weitergabe der Genomsequenzen aller neuen Krankheitserreger entwickeln.“

Die Europäische Investmentbank flutet BioNTech mit Millionen.

Zum Schluss seiner Ausführung fasst Dr.Martin wie folgt zusammen:

Was lief falsch

- Die Natur wurde im Namen der Wissenschaft auf der Grundlage des fehlerhaften CoV-Modells missbraucht und unethischen Manipulationen zum Zweck der Gain of Funktion-Forschung unterworfen.

- die Wissenschaft wurde von Regierungsstellen für die Verteidigung und zivile kommerzielle Zwecke missbraucht (Faucis Streben nach einem "Universalimpfstoff"), ohne dass eine moralische Kontrolle stattfand

- Die Moral wurde missbraucht, um die Bevölkerung zu zwingen, eine medizinische Gegenmaßnahme zu akzeptieren, unter der Illusion, dass man "seinen Teil dazu beiträgt, der Menschheit zu helfen"

- Die Menschheit wurde dazu verführt, den Verlust der Freiheit ohne weiteres hinzunehmen.

Aus all dem folgt:

- keine weitere Gain of Funktion- Forschung !

- Keine weitere Aufrüstung der Natur !

- keine weitere Unterstützung der Industrie und Forschung, die ihren Eigeninteressen dient, es sei denn sie übernimmt Verantwortung für jede Nebenwirkung und Toten !

Klare Worte von Dr. Martin. Hier wird deutlich, dass den Verantwortlichen der weltweiten Katastrophe sehr wohl bewusst war, dass durch die von ihnen jahrelang geförderte GoF- Forschung durchaus aus dem Ruder laufen könnte, dass gefährliche Pathogene versehentlich oder absichtlich freigesetzt werden. Und sie sind sich bewusst, dass sich mit den pharmazeutischen und gesellschaftlichen Gegenmaßnahmen ein enormes Geschäft machen und selbst eine Finanzkrise hinausschieben lässt.

Das Biowaffenübereinkommen verbietet die Herstellung, Verwendung, Entwicklung, Lagerung oder Weitergabe von biologischen Toxinen oder krankheitsverursachenden Organismen gegen Menschen, Tiere oder Pflanzen. Mehr als 180 Länder sind Vertragsparteien dieses Abkommens, das 1975 als erster multilateraler Vertrag zum Verbot einer ganzen Waffengattung in Kraft trat. Dennoch wird dieser Vertrag weltweit seit Jahren unterlaufen.

(1) “ Der aufkommende Sturm: Wenn die Stimme der Vernunft unterdrückt wird” https://rumble.com/v2m0enk-dr-david-martin-european-parliament-international-covid-summit-iii-5-3-23.html

Dr. David E. Martin ist Batten Fellow an der University of Virginia. Er war Vorsitzender für wirtschaftliche Innovation bei der der UN angegliederten Intergovernmental Renewable Energy Organization und hat als Berater für zahlreiche Zentralbanken, globale Wirtschaftsforen, die Weltbank und das internationale Finanzwesen gearbeitet.

(2) https://reliefweb.int/report/world/world-risk-annual-report-global-preparedness-health-emergencies-global-preparedness