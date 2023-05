Aus Fehlern lernen

Wir werfen wieder einen Blick über das große Wasser, diesmal nach Kanada, wo schon seit einigen Monaten der Nationale Corona Untersuchungsausschuss, NCI stattfindet.(1) Er ist eine regierungsunabhängige, von Bürgern geleitet und finanzierte Initiative. Wissenschaftler, Mediziner, Politiker und Betroffene werden angehört; die COVID-19-Politik der Regierungen auf faire und unparteiische Weise untersucht. Alles verbunden mit einer Petition um ein gründliches Urteil der Regierung zu fordern. Zu groß ist der angerichtete Schaden, zu beunruhigend die noch zu erwartenden Folgen der Injektionen.

Deutlich sehen wir nun, dass es sich bei der sogenannten Pandemie um eine weltweit geleitete politische Maßname handelte. Wie nach einem vorbereiteten Script wurden die Maßnahmen in den meisten Ländern ausgerollt. Die COVID-19-Politik der kanadischen Bundes- und Provinzregierungen war beispiellos. Denken wir nur an die gnadenlosen Represalien von Premierminister Trudeau gegen die protestierenden Trucker. Die Eingriffe in das Leben der Kanadier, in die Familien, Unternehmen und Gemeinden waren und sind zum großen Teil immer noch von großer Bedeutung. Insbesondere wirkten sich diese auf die körperliche und geistige Gesundheit, die bürgerlichen Freiheiten und Grundfreiheiten, die Arbeitsplätze und den Lebensunterhalt sowie das allgemeine soziale und wirtschaftliche Wohlergehen fast aller Kanadier aus, liest man auf der Website.

Diese Umstände erfordern eine umfassende, transparente und objektive nationale Untersuchungen der Angemessenheit und Wirksamkeit dieser Eingriffe, um festzustellen, welche Lehren für die Zukunft gezogen werden können. Eine solche Untersuchung könne nicht von den Regierungen gemacht werden, da sie selbst in die Agenda verstrickt sind, meinen die Initiatoren.

Ende April fanden bereits über 30 Stunden Anhörungen von Betroffenen, Ärzten und Fachleuten statt. Es wurden viele wissenschaftlicher Beweise vorgelegt, die eindeutig belegen, dass es eine konzertierte Aktion der Regierung und der Medien zur Manipulation von Fakten gegeben hat.

Die Sprecherin der Initiative, Michelle Leduc-Catlin, hat in einem Interview(2), die Anhörungen zusammengefasst:

"Es hat systemische Probleme gegeben - Probleme mit den Gerichten, Probleme mit der Polizei, Probleme mit den Richtern, mit der Charta [der Rechte und Freiheiten] - wir betrachten das aus jedem Blickwinkel. Ich würde sagen, das Beunruhigendste ist der Mangel an Menschlichkeit, mit dem die Menschen behandelt wurden... Einige haben eine Brutalität an den Tag gelegt, die in diesem Land völlig unerwartet ist, aber auch ganz normale Bürger, die dabeistehen und zuschauen, als wäre es ein Spektakel."

Zum Justizsystem merkt Leduc-Catlin an, dass die Richter eigentlich unparteiisch und unvoreingenommen sein sollten. Dennoch haben sie "eine Voreingenommenheit gegenüber der Regierung an den Tag gelegt, indem sie davon ausgingen, dass diese in der COVID-bezogenen Politik Recht haben muss", sagt sie. "Das ist beunruhigend und problematisch."

Ein Zeuge vor dem Ausschuss war z.B. Dr. Patrick Allard, ein früher Gegner von Manitobas Maßnahmen im Bereich der öffentlichen Gesundheit, der arrestiert und wegen eines Verstoßes gegen die C- Maßnahmen mit einer Geldstrafe von fast 35.000 Dollar belegt wurde. Er meldete sich u.a., um über die Schäden, die er in seiner eigenen Familie aufgrund von Schließungsmaßnahmen gesehen hatte, wie die Isolation seiner Urgroßmutter in einem Pflegeheim.

Es scheint, dass die kritischen Ärzte und Wissenschaftler, die sich gegen die Maßnahmen ausgesprochen hatten Recht behielten, denn in der Zwischenzeit erfassen die Meldesysteme für unerwünschte Ereignisse in der ganzen Welt bisher unbekannte Raten von unerwünschten Ereignissen und schweren Nebenwirkungen.

Der medizinethische Standard, als erstes, keinen Schaden anzurichten, wurde bedeutungslos angesichts des irren Drangs, Gehorsam zu leisten

Bleibt zu hoffen, dass die NCI- Initiative zu einem erfolgreichen Abschluss kommt. Besonders nachdem Trudeau jüngst auf einer Pressekonferenz behauptete, er habe niemals Menschen gezwungen, sich zu fügen.

(1) National Citizens Inquiry (NCI) https://nationalcitizensinquiry.ca/

(2) https://www.rebelnews.com/the_national_citizens_inquiry_wraps_up_in_toronto_after_hearing_nearly_30_hours_of_compelling_testimonies_by_those_harmed_by_covid_response