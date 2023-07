Störfried Friedensgebot – Chronik eines Ärgernisses mit dem Petitions-Ausschuss des Bundestages

Die folgende Chronik könnte ein Beleg dafür sein, dass zur Zeit ungern daran erinnert werden soll, dass "Im Bewußtsein seiner Verantwortung vor Gott und den Menschen, von dem Willen beseelt, als gleichberechtigtes Glied in einem vereinten Europa dem Frieden der Welt zu dienen, sich das Deutsche Volk kraft seiner verfassungsgebenden Gewalt dieses Grundgesetz gegeben [hat]."

Nun aber der Reihe nach. Das hier nacherzählte Ärgernis beginnt eigentlich nicht beim Petitionsausschuss des Bundestages, sondern in Aachen bei dem Medienhaus Aachen.

29.06.2023 – das Inserat in "der Freitag"

Am 29. Juni 2023 erschien auf Seite 9 in der Wochenzeitung "der Freitag" ein an Olaf Scholz adressiertes Inserat mit dem Titel: "Frieden schaffen ohne Waffen!", welches von über 100 Personen unterschrieben wurde. Federführend bei dieser Aktion war Dr. Ansgar Klein von den "Aachenern für eine menschliche Zukunft".

Ursprünglich war geplant, dass dieser Text in der "Aachener Zeitung", in der "Zeitung am Sonntag" oder im Aachener Stadtmagazin "Klenkes" gedruckt wird und es gab wohlwollende Vorbereitungsgespräche mit einem der Mitarbeiter, der allerdings mitteilte, die Geschäftsführung müsse das Inserat prüfen.

Doch die Freigabe ließ auf sich warten und nach drei Tagen hakte Herr Klein nach und fragte beim Medienhaus, warum es nicht möglich sei, einen derart klaren und Grundgesetz-konformen Inserattext innerhalb von drei Arbeitstagen zu prüfen. Postwendend auf diese Mail hin wurde ihm telefonisch mitgeteilt, dass der Inserattext in keinem Printmedium des Medienhauses Aachen, also auch nicht im "Klenkes", veröffentlicht wird. Auf Nachfrage nach dem Grund hieß es, zur der Entscheidung der Geschäftsführung würde keine Begründung mitgeteilt.

Dr. Ansgar Klein kommentierte den Vorfall in seiner Rede am 1. Juli 2023 am Aachener Elisenbrunnen bei der traditionellen, monatlichen Kundgebung des Aachener Bündnisses "Diplomatie statt Waffen und Sanktionen" und reichte am 2. Juli den Brief zum Friedensgebot an den Bundeskanzler als Bundestagspetition ein; sie erhält die Nummer 153138. Wir freuten uns über diesen Entschluss und kündigten auf Blautopf: "Das Inserat gibt es bald als Bundestagspetition!"

12.07.2023 – Wo bleibt die Freischaltung der Petition Nr. 153138?

Unser Freund Ansgar ist ein hartnäckiger Kämpfer und bringt Angefangenes gerne zu Ende. Nach 10 Tagen des Wartens schickt er am 12.07. eine Email an Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! und fragt, wann endlich seine Petition zur Unterschriftensammlung frei gegeben wird.

Noch am gleichen Tag, am 12.07., verfasst Frau K. Grothe im Namen der Vorsitzenden des Petitionsausschusses eine Antwort an Dr. Klein, in der sie u.a. schreibt, dass die Prüfung aus diversen Gründen "einige Zeit in Anspruch nehmen" wird und bittet um Geduld. Der Brief, der auf dem Postweg verschickt wurde (warum das denn eigentlich?), ist unten angehängt und erreicht nur acht Tage später, am 20.07. das Städtchen Aachen am Ende der Welt...

20.07.2023 – Antwort von Ansgar Klein an Frau Grothe

"Werte Frau Grothe,



Ihr o.g. Schreiben vom 12. Juli, das ich heute am 20. Juli erhalten habe, deutet wie die 'Empfangsbestätigung' vom 3. Juli, die ich am 14. Juli erhielt, darauf hin, dass meine eingereichte Petition, der offene Brief an den Bundeskanzler, in dem Scholz aufgefordert wird, etwas Selbstverständliches zu tun, nämlich das im Grundgesetzt und im '2+4-Vertrag' verankerte Friedensgebot zu befolgen, zu einer 'unendlichen Geschichte' wird.



Diese Einschätzung mache ich weniger an den zeitlich unverständlich langen Wegen der Briefzustellung fest als an dem Inhalt des o.g. Briefes: Sie unterrichten mich weder über die zur "Leitpetition" erklärte Petition, die 'sachgleich' mit meiner sein soll, noch ist einsehbar, dass meine Petition auf der Internetseite des Petitionsausschusses NICHT veröffentlich werden soll. Zudem ist nicht nachvollziehbar, dass die 'Prüfung' eines Textes, der fast nichts anderes enthält als die Zitate aus der Präambel des Grundgesetzes und diejenigen aus dem '2+4-Vertrag", die vom Friedensgebot handeln, 'einige Zeit in Anspruch nehmen' wird.



Hier deutet sich die Absicht an, in Zeiten eines US-geführten NATO-Stellvertreterkrieges gegen Russland*) das Friedensgebot beiseite schieben zu wollen.



*) vgl. 'Nicht wer zuerst die Waffen ergreift, ist Anstifter des Unheils, sondern wer dazu nötigt.' (Niccolò Machiavelli 1469 - 1527)



Friedliche Grüße!

Ansgar Klein



PS.: Ihr und mein Schreiben werden veröffentlicht; u.a. hier."

Und jetzt auch noch auf Blautopf.

24.07.2023 – Schreiben von Dr. Klein an Vorsitzende des Petitionsausschusses

Ob sich Frau Grothe nicht mehr zuständig fühlt, ist nicht bekannt, jedenfalls reagiert sie nicht auf die obige Mail. Natürlich können wir nicht ausschließen, dass ihre Antwort bereits auf dem Postweg ist und in ca. acht Tagen das Städtchen Aachen am Ende der Welt erreichen wird...

Mit der Geduld und dem Warten auf Grotho ist es aber für Herrn Klein erstmal Schluss und er wendet sich drei Tage später direkt an Vorsitzende des Petitionsausschusses. Darin beschwert er sich bei der werten Frau Martina Stamm-Fibich (Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! ) und dem werten Herr Bernhard Loos (Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! ) über die bisherige, nicht nachvollziehbare Behandlung seiner Petition zum Friedensgebot, die er 22 Tage vorher eingereicht hat. Er beendet seine Email mit:

"Sorgen Sie dafür, dass die Erosion unseres Rechtsstaates nicht noch weiter voranschreitet!"

Und verweist auf den bemerkenswerten und wichtigen Brief des Jura-Professors Dr. Martin Schwab an die Bundesregierung zu den Grundrechtsverletzungen der letzten Jahre.

27.07.2023 – Forsetzung folgt (?)

Bis zum heutigen Tag nichts Neues, aber ich werde gerne diese Chronik forsetzen, sobald ich Näheres von Ansgar erfahre.