Waffen retten kein Leben

Sehr geehrte Damen und Herren des Bundestages,

in der Präambel unseres Grundgesetzes heißt es:

"Im Bewußtsein seiner Verantwortung vor Gott und den Menschen, von dem Willen beseelt, als gleichberechtigtes Glied in einem vereinten Europa dem Frieden der Welt zu dienen, hat sich das Deutsche Volk kraft seiner verfassungsgebenden Gewalt dieses Grundgesetz gegeben."

Und im Artikel 2 des "2+4-Vertrages" heißt es:

"[...] daß von deutschem Boden nur Frieden ausgehen wird. [...] Die Regierungen der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen Demokratischen Republik erklären, daß das vereinte Deutschland keine seiner Waffen jemals einsetzen wird, es sei denn in Übereinstimmung mit seiner Verfassung und der Charta der Vereinten Nationen."

Was aber tun wir? Wir liefern endlos Waffen an die Ukraine, d.h. an eine Kriegspartei, was aufgrund dieser Verpflichtungen absolut verboten ist. Kein Widerspruch kann größer und perverser sein als dieser.

Was wurde bisher erreicht? Nichts, alles hat sich nur verschlimmert. Weiterhin sterben Hunderttausende von Menschen. Stellen Sie sich vor das wären Ihre Kinder, die da sterben – egal ob Russen oder Ukrainer. Waffen töten!

Wir missachten das Grundgesetz fatal und verkehren unsere Werte. Ihre Aufgabe sollte es sein Frieden zu stiften, gerade nach den furchtbaren Geschehnissen des 1. und 2. Weltkrieges. Nur ein konsequentes Hinarbeiten zu lösungsorientierten Friedensverhandlungen zwischen den Kriegsparteien kann zu einer Beilegung des Konfliktes und zum Frieden führen. Das sinnlose Morden und die fortschreitende Zerstörung der Ukraine kann nicht das Ziel sein.

Unser Ziel muss ein Weltfrieden sein, ein Leben in friedlicher Gemeinschaft mit allen Menschen weltweit. Nicht Teilung und Zerstörung, wie wir sie jetzt wieder betreiben.

Wann endlich lösen wir uns aus der Vasallenschaft der USA und hören auf, deren Interessen zu vertreten, die nicht die unseren sind?

Wann endlich gewinnen wir ein eigenes Gesicht und werden ein souveräner Staat, der aus seiner Geschichte gelernt hat und das „nie wieder“ ernst nimmt?

Wann endlich werden wir Frieden und Menschenleben höher werten als Profite und aufhören, Schlachtfelder zur Leistungsschau unserer Rüstungsindustrie zu machen?

Die nachfolgende Liste unserer Waffenlieferungen an die Ukraine vom 04.08.2023 stammt von der Webseite der Bundesregierung. Hier nur ein kleines Beispiel aus dieser Auflistung. Unter „Durchhaltefähigkeit" werden dort u.a. aufgezählt:

3.000 Patronen „Panzerfaust 3“ zuzüglich 900 Griffstücke

14.900 Panzerabwehrminen (davon 9300 aus Ertüchtigungsinitiative)

22 Millionen Schuss Handwaffenmunition

50 Bunkerfäuste zuzüglich 15 Griffstücke

100 Maschinengewehre MG3 mit 500 Ersatzrohren und Verschlüssen

100.000 Handgranaten

5.300 Sprengladungen

7.944 Panzerabwehrhandwaffen RGW 90 Matador*

Mein Musikerherz blutet ob all dem Wahnsinn.

Schaffen Sie Frieden in der Welt!!!

Mit freundlichem Gruß, Markus Stockhausen, Erftstadt

https://www.bundesregierung.de/breg-de/schwerpunkte/krieg-in-der-ukraine/lieferungen-ukraine-2054514

Liste der militärischenUnterstützungsleistungen

Deutschland unterstützt die Ukraine mit Ausrüstungs- undWaffenlieferungen – aus Beständen der Bundeswehr und durchLieferungen der Industrie, die aus Mitteln der Ertüchtigungshilfeder Bundesregierung finanziert werden. Eine Übersicht.

Freitag, 4. August 2023

[...]

Gelieferte militärische Unterstützungsleistungen:

