Japans steigende Infektionszahlen

Nur wenige Länder widersetzten sich der weltweit geforderten Coronaschutzmaßnahmen zu Begin der Pandemie. Schweden wie Japan setzten auf mildere Maßnahmen, brachten ihre Gesellschaft nicht in Lockdowns oder traktierten die Menschen mit Dauertesten u.s.w. Dafür wurden sie überall von den Mainstreammedien gescholten. Schweden ist insgesamt gut durch die Coronazeit gekommen (geringste Übersterblichkeit), Japan dagegen verzeichnet jetzt die höchste Sterblichkeit im Land. Wir schauen, was da passiert.

Japan ist bekannt für seine gesundheitbewusste und langlebige Bevölkerung. Ob dies dazu beitrug, dass die Covid-19-Todesrate im ersten Coronajahr weit unter der von Europa und der USA lag? Corona als Todesursache lag in dieser Zeit an 25. Stelle der Gesamtsterblichkeit. Es wurde behauptet, dass das notorische Maskentragen der Japaner zu den geringen Fallzahlen beitrug. Klingt plausibel, aber die weitere Entwicklung der Fälle seit Mitte 2021 wiederlegt dies. Aber dazu später.

Der japanische emerit. Professor für Pharmokoepidemiologie Dr. Masanori Fukushima führt die geringen Infektionszahlen auf das Immunglobulin A (IgA) im Speichel zurück, das eine natürliche Abwehr schafft. Mit der Einführung der "Impfungen" sei diese natürliche Immunität unterdrückt worden. (1)

Japans zunächst langsame Verlauf der täglichen neuen Todesfälle pro Million Menschen überstieg im Sommer 2022 den Durchschnitt der USA und Europas, sank am 3. Oktober kurzzeitig unter diesen, stieg aber am 26. November wieder über den Durchschnitt und liegt seitdem andauernd darüber. Am 18. Januar 23 war die japanische Rate mit 3,43 Todesfällen pro Million Einwohner mehr als doppelt so hoch wie die der USA (1,44) und viermal so hoch wie die Europas (0,82). (2)

Und dies trotz der allgegenwärtigen Maskierung und der sehr hohen Durchimpfungsrate (im Dezember 2021 waren bereits 90 % der Erwachsenen geimpft).

In dem Jahr danach starben mehr 2,5 Mal so viele Menschen an Covid wie in den 21 Monaten vor der 80-prozentigen Vollimpfung. Soweit zur "sicheren und wirksamen" Impfung und Gesichtsmasken. Auch hier sehen wir eine Korrelation von Impfungen und Infektionen und Todesfällen.

Noch steigen die Fallzahlen. Dennoch wird Japan in diesem Frühjahr die rechtliche Einstufung von COVID-19 aus Kostengründen herabsetzen - und damit die Quarantänerichtlinien für COVID-19-Patienten aufheben; die Grenzkontrollen und Maskenempfehlungen überprüfen, wie kürzlich Premierminister Fumio Kishida ankündigte. Somit wird Covid-19 wie eine gewöhnliche Grippe bewertet werden. Aber, ob das reicht, die Neuinfektionen und allgemeine Übersterblichkeit zu stoppen, wenn weiterhin “geimpft” und geboostert wird?

