Belohnte Standhaftigkeit

Um so mehr freut es uns zu hören, dass der Serbe Novak Djokovic, der so lange dem Impfzwang widerstand, am Sonntag, dem 12. Juni, zum dritten Mal den French-Open-Titel gewonnen hat. Damit erhöht sich seine Bilanz bei Majors auf 23, womit er vor jedem anderen Mann in der Tennisgeschichte liegt, was ihn zum einzigen Mann macht, der jemals alle vier Majors mindestens dreimal gewonnen hat.

Nun ist er auch wieder die Nummer eins der Weltrangliste. Und schließlich wurde ihm Genugtuung getan gegen die australische und die US-Regierungen, die ihn abgeschoben und ihm aufgrund seines ungeimpften Status die Einreise zur Teilnahme an ihrem jeweiligen Open-Wettbewerb verboten hatten.

Glückwunsch und weitere Erfolge!