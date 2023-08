RFK jr.'s neues Buch zeigt die Ursachen des Corona-Desasters

Schon mit seinem letzten sehr erfolgreichen Fauci-Buch hatte der renomierte Anwalt und Präsidentschaftskandidat Robert F. Kennedy Jr. großes Aufsehen erregt. Sein neustes Buch "The Wuhan Cover Up" wird wohl noch größere Aufmerksamkeit auf sich ziehen, weil es hier wirklich ans Eingemachte geht. Wir bieten unseren Lesern eine Übersetzung der Buchbesprechung von keinem Geringeren als Dr. Robert W Malone



"The Wuhan Cover Up" (Die Vertuschung von Wuhan) von Robert F. Kennedy Jr.

Robert W Malone

Mir war bekannt, dass diese Fortsetzung von RFKs "The Real Anthony Fauci" schon seit einiger Zeit in Arbeit ist, und ich hatte bereits im Vorfeld Kenntnis von Umfang und Inhalt. Im Gegensatz zum Vorgänger war ich nicht an der Bearbeitung dieses Buches beteiligt.

Kürzlich wurde mir eine Vorabversion des aktuellen Buches zur Durchsicht zur Verfügung gestellt, und ich musste feststellen, dass das Buch ein potenzieller "Game Changer" ist, dessen Umfang und Tiefe weit über meine Erwartungen hinausgeht. Im Folgenden finden Sie meine erste Einschätzung des Werks. Ich hoffe nur, dass die Menschen es lesen und beachten.

Der Titel des neuen Buches des US-Präsidentschaftskandidaten Robert F. Kennedy Jr. "The Wuhan Cover Up" gibt den Umfang und die Art dieses bahnbrechenden Werkes nicht wirklich wieder. Dieses Buch ist die umfassendste historische Zusammenfassung und Anklageschrift über die Geschichte des Biowaffen/Bioabwehrprogramms der Vereinigten Staaten, das jemals geschrieben wurde. Es fasst einen erstaunlichen Teil der unsagbar zensierten Geschichte zusammen und beginnt mit antiken mediterranen und europäischen Beispielen chemischer und biologischer Kriegsführung, geht über zu einer offenen Diskussion zu schockierenden Wahrheiten über das Biokriegsführungsprogramm des kaiserlichen Japans im Zweiten Weltkrieg (Einheit 731), die Einfuhr von japanischen und deutschen Experten und Technologien für biologische Kriegsführung nach Fort Detrick, um USAMRIID (Operation Paperclip) zu gründen, die strategische Umgehung globaler Biowaffen-"Verträge", bis hin zum heutigen Wuhan Institute of Virology, CIA Geheimdienst, Absprachen und Vertuschung der Kommunistischen Partei Chinas und schließt mit einem Blick in die Zukunft.

Was von der akademischen Welt, den Medien und der politischen Kaste in Washington DC oft übersehen wird, ist die Tatsache, dass die Geschichte der modernen Biologie (insbesondere Mikrobiologie, Molekularbiologie und Virologie) und der pharmazeutischen Industrie für Infektionskrankheiten eng mit der amerikanischen Biokriegsführung verwoben ist. Es wird geschätzt, dass die gesamten Ausgaben des Bundes für Forschung und Entwicklung im Bereich der Biokriegsführung vom Ende des Zweiten Weltkriegs bis zur Umsetzung des Übereinkommens über biologische Waffen und Toxinwaffen Konvention (1975) die Kosten des US-Kernwaffenprogramms während dieses Zeitraums überstieg, und dieses Biowaffenprogramm (und der Finanzierungsstrom) ist eng mit der akademischen Welt verbunden. Die meisten der führenden Köpfe der amerikanischen Gesellschaft für Mikrobiologie waren auch führend am amerikanischen DoD/CIA-finanzierten Biowaffenprogramm. Dieser Hintergrund und Kontext ist notwendig, um zu verstehen, wie die grundlegende Korruption der akademischen Medizin, der Fachzeitschriften, der Gesundheitsbehörden CDC, FDA, der biologischen und akademischen Forschung so umfassend war, wie es die COVID-Krise offenbart hat.

Verfolgen Sie einfach den Weg des Geldes.

Das führt uns zum jüngsten und ungeheuerlichsten Kapitel in dieser traurigen Geschichte: Die Vertuschung von Wuhan. Eine Fallstudie, die die Folgen des situativen ethischen Abrutschens demonstriert, das häufig auftritt, wenn eine massive Verwaltungsbürokratie mit einer "Geheimdienstgemeinschaft" verschmilzt. Der daraus resultierende Leviathan, durchdrungen von der utilitaristischen "Der Zweck heiligt die Mittel"-Logik, die typisch ist für all die geschickten Lügner, die zu allen Zeiten Spionage betrieben haben, vergisst schließlich sowohl seinen Zweck als auch seine Verpflichtung, den Bürgern zu dienen, und wird zu einem räuberischen Monster. Mit seiner meisterhaften Zusammenfassung hat Herr Kennedy einen Beleg dafür geliefert, wie diese moderne Verkörperung der in Yeates' "Second Coming" vorhergesagten schlanken Bestie durch eine Kooperation der westlichen und östlichen Militär-/Intelligenz-/Industriekomplexe geboren und genährt wurde.

Mit Blick auf die Zukunft stellt sich nun die Frage, ob dieser globalisierte Leviathan weiterhin erfolgreich versuchen wird, modernste psychologische und informelle Kontrollmethoden auf die gesamte menschliche Gemeinschaft anzuwenden, um die Konsequenzen seines Handelns zu vertuschen? Oder werden dieses Buch und die Arbeit so vieler anderer ein Bewusstsein, ein Erwachen und eine wirksame Reaktion der Bürger auf die tiefgreifende Korruption der medizinisch-biologischen Forschung, der medizinischen Ethik und des gesamten westlichen "Gesundheits"-wesens auslösen, die im letzten Jahrhundert stattgefunden hat? Mit diesem Buch als Leitfaden können wir den Feind sehen, das Gesicht des schleichenden globalisierten utilitaristischen Bösen, und das sind wir.

Was wird nun jeder von uns dagegen tun?

