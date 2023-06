Die Deutschen und die Juden – ein Dauerthema?

Vor ein paar Wochen wurde der bekannte coronamaßnahmenkritische Arzt und Wissenschaftler Sucharit Bhakdi wegen Volksverhetzung angeklagt – und schließlich freigesprochen. Jedoch hat die Staatsanwaltschaft bereits Rechtsmittel angekündigt um auf einer höheren Ebene weiterzuverhandeln. Auch laufen Bemühungen, ihm seinen Professorentitel abzuerkennen.

Bhakdi, der selbst viele jüdische Freunde hat, wurde vorgeworfen, im April 2021 in einem Interview wegen seiner kritischen Äußerungen über die Impfpolitik Israels zum Hass gegen in Deutschland lebende Juden aufgestachelt zu haben.

Außerdem hätte Bhakdi die Impfpflicht mit Taten im Holocaust verglichen, somit den Holocaust verharmlost. Der Vergleich zwischen dem Holocaust und einer Impfpflicht sei nicht akzeptabel, aber nicht jeder Vergleich sei Volksverhetzung, hieß es dann aber in der Begründung des Urteils.

Ein anderer aktueller Rechtsfall betrifft den weniger bekannten 54-jährigen Robert Höschele, der wegen einer Rede bei einer Coronademo im Februar 2021 in München angeklagt wurde. „Volksverhetzung“ und „Holocaust-Leugnung“ wurden ihm vorgeworfen. Er wurde zu 120 Tagessätzen verurteilt – somit gilt er als vorbestraft.

Höschele, ein bekennender Jude, der ursprünglich aus Usbekistan stammt, ist ein C-Aktivist der ersten Stunde. Er hat schon 30 Demos organisiert, wurde bereits sechsmal verhaftet und hat bisher sieben Verfahren und sechs Verurteilungen hinter sich. Er ist CSU-Mitglied sowie im Vorstand der Union der Vertriebenen in Oberbayern und in der Landsmannschaft der Deutschen aus Russland e.V. Außerdem kämpft er dafür, dass die für die Corona-Maßnahmen Verantwortlichen vor allem in der bayerischen CSU für ihre Untaten endlich zur Rechenschaft gezogen werden.

In einem Interview spricht Höschele über das Urteil:

“Das ist doch eine Pervertierung des § 130, der in meinen Augen wirklich sinnvoll ist bzw. war. Darin heißt es u.a.



'Mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer eine unter der Herrschaft des Nationalsozialismus begangene Handlung der in § 6 Abs. 1 des Völkerstrafgesetzbuches bezeichneten Art in einer Weise, die geeignet ist, den öffentlichen Frieden zu stören, öffentlich oder in einer Versammlung billigt, leugnet oder verharmlost.'



Die Taten der Deutschen zu verharmlosen, käme mir wirklich nicht in den Sinn. Die heutigen Verantwortlichen verstecken sich hinter 6 Millionen Toten, für die sie bzw. ihre Vorfahren verantwortlich sind. Ich habe den Staat aufgrund der völlig ungerechtfertigten Maßnahmen angegriffen und dafür wenden sie den 130er auf die zwei Zitate von mir an.



Aber dass sie diesen Paragraphen jetzt gegen einen Juden anwenden, der vor den Anfängen warnt, ist in meinen Augen positiv. Es macht die ganze Absurdität überdeutlich, sodass mehr und mehr Menschen merken, dass da etwas nicht stimmen kann, mit diesem 'Rechts'staat. Sichtbarkeit ist daher mein Hauptanliegen. Ich kann die 120 Tage im Bau aushalten – aber ich ziehe das auch bis zur obersten Instanz durch. Ich stehe ja zu dem, was ich gesagt habe.“