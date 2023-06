Russisch Roulette

Wir gehen noch einmal der Frage nach, ob es sich bei den Covid19-Injektionen um einen Großversuch an der Bevölkerung handelte.

Ein kleiner Rückblick. Irgendwann in der Coronahochzeit fragte mich mein 15-jähriger Sohn, ob er nicht endlich geimpft werden könne. In der Schule wurde unter anderem durch einige verschreckte Lehrer Druck aufgebaut, sich impfen zu lassen. Auch waren schon einige Klassenkameraden “geimpft”. Ich fragte meinen Sohn, warum er dass wolle. Er wiederholte die zu dieser Zeit überall propagierte Parole: “Sich selbst und andere zu schützen” und schließlich ganz pragmatisch, “als Ungeimpfter nicht weiterhin gesellschaftlich ausgeschlossen zu sein.” Das konnte ich nachvollziehen. Ich sah das ganze Thema viel komplexer, wollte aber nicht ins Detail gehen und versuchte ihn mit dem Bild vom Russischen Roulette umzustimmen. Das konnte er verstehen.

Schon früh zeigte sich, dass die Covid-19 Vakzine ein überproportionales Nebenwirkungsprofil zu allen bisher zugelassenen Arzeneimitteln aufwiesen. Und dass die einzelnen Chargen unterschiedlich waren, was sie eigentlich nicht sein sollten. Dazu wurde diese Tatsache selbst von den Herstellern verleugnet. Wer so etwas behaupte, sei ein … Na klar!

In Deutschland ist diese Angelegenheit einer Gruppe von Chemikern und Physikern rund um die Professoren Gerald Dyker (Bochum) und Jörg Matysik (Leipzig) frühzeitig aufgefallen. Sie forschten weiter dazu und wollten diesbezüglich Aufklärung vom Paul- Ehrlich-Institut und Biontech, bekamen aber nur ungenügende Rückmeldungen.

Nun bestätigt eine aktuelle dänische Studie (1) genau diesen Sachverhalt. In dieser wurden 70 000 Verdachtsfälle von Impfschäden einer offiziellen frei zugänglichen dänischen Datenbank mit den Chargen des Pfizer-Vakzins verglichen. Bei insgesamt sieben Millionen Verimpfungen gab es bei diesen Meldungen 20% schwere Nebenwirkungen, dazu noch 579 Todesfälle. Die Chargen umfassen drei Kategorien, solche mit keinen Nebenwirkungen (gelb), solche mit gehäuften Nebenwirkungen (grün) und schließlich solche mit sehr stark gehäuften Nebenwirkungen (blau). So zeigte sich, dass manche Chargen (gelb, 30% aller Verimpfungen) gar keine Nebenwirkungen verursachten. Waren diese Placebos?

Auch wurden die Chargen zu unterschiedlichen Zeitpunkten verspritzt. Die mit den meisten gemeldeten Nebenwirkungen erst später. Sie waren die gefährlichsten: eine Verdachtsmeldung auf 6 bzw 10 Injektionen!, obwohl von der Anzahl die geringsten. Wer zu Schaden oder gar Tod kommt, bestimmte der Zufall!

In diesem Zusammenhang ist noch wichtig auf das deutsche Paul-Ehrlich-Institut hinzuweisen. Dieses war nämlich auch für die Freigabe der Vakzine in Dänemark, EU, zuständig. Aber das ist schon wieder Stoff für einen anderen Beitrag.

Sind die unterschiedlichen und zu verschieden Zeiten zugelassenen Chargen wieder Anzeichen, die einen Großversuch an der Bevölkerung vermuten lassen?

Obwohl die Studie zusammenfassend mit der Bemerkung schließt, “dass die Ergebnisse auf ein chargenabhängiges Sicherheitssignal für den Impfstoff BNT162b2 hindeuten, und dass weitere Studien erforderlich sind, um diese vorläufige Beobachtung und ihre Konsequenzen zu untersuchen”, gibt sie mehr Fragen auf als Antworten. Und diese müssen bald beantwortet werden, um mehr Licht in die seltsame Welt der neuen Heilsbringer in weißen Kitteln zu bringen.

(1) https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/eci.13998