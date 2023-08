Strafprozess gegen Aleksandra Veber am 10. August 2023 im Berliner Amtsgericht Tiergarten

Screenshot BBC Newsnight – Ukraine: On patrol with the far-right National Militia

Übermorgen, am 10.8.2023, soll einer Friedensaktivistin in Berlin der Prozess gemacht werden, weil sie bei Mahnwachen der "Mütter gegen den Krieg" mit einem Plakat sich kritisch gegen faschistische Symbole und Faschismus in der Ukraine gestellt hat. Folgende Nachricht habe ich heute an den Bundesjustizminister, Dr. Buschmann, übersendet.